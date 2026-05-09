Colisão entre dois carros deixa duas mulheres feridas em Samambaia - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um sinistro de trânsito envolvendo dois veículos deixou duas mulheres feridas na noite desta sexta-feira (8/5), na QR 302, em Samambaia. A colisão envolveu um Renault Logan branco e um VW Virtus prata.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 21h29 para atender a ocorrência. No local, os bombeiros encontraram os dois veículos danificados após a colisão e iniciaram a sinalização da via e o gerenciamento dos riscos.

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Três pessoas estavam envolvidas no sinistro. A motorista e a passageira do Renault Logan foram socorridas conscientes e estáveis, sendo encaminhadas a um hospital de referência conforme os protocolos de trauma e regulação médica. O homem envolvido na ocorrência sofreu apenas escoriações leves e não precisou ser levado ao hospital.

Durante o atendimento, os militares utilizaram ferramentas e técnicas de desencarceramento para retirar as portas do Renault Logan, o que permitiu o acesso seguro às vítimas que estavam no interior do automóvel.

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A via precisou ser interditada durante o trabalho das equipes de resgate. A Polícia Militar do Distrito Federal ficou responsável pelo local, enquanto a Polícia Civil do Distrito Federal foi acionada para apurar as circunstâncias da colisão. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do sinistro.