Celina redefine área do Polo de Cinema e Vídeo e regulariza assentamento

Área do Polo de Cinema de Sobradinho foi redimensionada para permitir regularização de assentamento - (crédito: Matheus Borges/ Agência Brasília)

A governadora Celina Leão (PP) sancionou o Projeto de Lei Complementar nº 77/2025, que redefine a área destinada ao Polo de Cinema e Vídeo do Distrito Federal, neste sábado (9/5). A nova legislação garante 16 hectares para a implantação do complexo cultural na Gleba 4 da Fazenda Sobradinho Mogi e também viabiliza o avanço da regularização fundiária do Assentamento José Wilker, instalado em parte da área anteriormente destinada ao projeto. A chefe do Executivo ainda assinou uma ordem de serviço para obras no telhado da Feira de Sobradinho.

Durante a solenidade, a governadora ressaltou a importância da medida que visa oferecer dignidade às pessoas. “É isso que nós estamos fazendo por essa população que estava por muitos anos invisibilizada, que passava necessidade de coisas básicas como água. Não tem nada mais digno para o cidadão do que ele ter o direito de regularizar a área onde ele mora”, ressaltou.

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Celina também destacou o impacto para a qualidade de vida dos moradores da região. “Sempre falo que quando a pessoa consegue acessar a legalização da sua área, da sua terra, ela muda de patamar porque até para buscar empréstimo no banco, ela precisa de um documento oficial. Isso muda a expectativa desses agricultores”, disse.

A proposta revoga a Lei Complementar nº 633/2002, que destinava 400 hectares na mesma região para o Polo de Cinema e Vídeo do DF. Ao longo dos anos, no entanto, a área passou também a ser utilizada pelo Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (Prat), resultando na formação da comunidade atualmente instalada no local.

A redefinição da área busca equilibrar o fortalecimento do setor audiovisual com o direito à moradia das famílias da região. A área chegava a 400 hectares e, agora, foi mantido o suficiente para o funcionamento do equipamento público, de 16 hectares. No espaço, poderão ser construídas estruturas com estúdios de imagem e som, além de cidade cenográfica permanente.

Saúde

Durante agenda oficial na cidade, Celina Leão assinou a ordem de serviço para o início das obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS), que vai contar com investimento de mais de R$ 7 milhões. A chefe do Executivo destacou que a nova unidade vai garantir atendimento mais perto de casa para os moradores da comunidade.

A governadora ressaltou que não haverá mais a necessidade de deslocamento para outras regiões de Sobradinho. “É uma demanda muito antiga que nós estamos atendendo, que é a atenção primária. Não adianta termos médicos e equipes completas nas cidades se não tivermos a Unidade Básica de Saúde. Por isso, demos essa ordem de serviço aqui. A saúde pública tem que estar na porta da casa do cidadão”, afirmou.

A unidade de saúde será construída na Quadra 01, Área Especial 01, na comunidade Vila Rabelo, seguindo o modelo UBS Modular Tipo I. A UBS terá capacidade para atender até duas equipes de Saúde da Família, compostas por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O espaço vai contar com consultórios médicos e de enfermagem, salas de vacinação, curativos, acolhimento e farmácia.

De acordo com o secretário de Saúde, Juracy Cavalcanti, a unidade conseguirá atender até 4 mil pessoas. “A atenção primária cria um vínculo com o paciente. Por exemplo, uma pessoa diabética ou hipertensa passa a ser acompanhada pela equipe de Saúde da Família, tanto pelos médicos quanto pela equipe multidisciplinar. Esse vínculo é importante porque fortalece os laços com a comunidade e ajuda a evitar a sobrecarga da atenção secundária. Hoje, o nosso foco é investir cada vez mais na atenção básica”, destacou o titular da pasta.

Esporte

A governadora também esteve na inauguração do ginásio poliesportivo da região totalmente reformado. A entrega marca a retomada de um espaço importante para a prática esportiva e o convívio da população local. A obra foi executada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), com investimento de R$ 411.443,58.

Entre as manutenções realizadas estão o piso da quadra poliesportiva, das arquibancadas, das tabelas de basquete e das traves dos gols. Também foram feitas pintura epóxi no piso da quadra e revitalização das estruturas metálicas do telhado. O espaçorecebeu pintura acrílica nas áreas internas e externas, instalação de refletores em LED, postes e rede de vôlei.