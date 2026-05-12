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Caso Master

Celina mantém otimismo sobre capitalização do BRB

Durante o evento Rastreamento Final, na manhã desta terça-feira (12/5), a governadora destacou que está otimista na busca por soluções para o Banco de Brasília (BRB)

Ao ser questionada pela platéia do auditório, a governadora se retirou do recinto junto à sua equipe - (crédito: Beatriz Mascarenhas CB/DA Press)
Ao ser questionada pela platéia do auditório, a governadora se retirou do recinto junto à sua equipe - (crédito: Beatriz Mascarenhas CB/DA Press)

Durante evento na Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (12/5), para entrega de celulares furtados ou roubado, a governadora Celina Leão respondeu rapidamente sobre as negociações para capitalização do Banco de Brasília (BRB). "Estamos otimistas", destacou, sem dar detalhes. 

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Em meio a prejuízos bilionários e pressão por transparência, o banco corre contra o tempo para recompor seu capital e evitar medidas mais duras por parte dos órgãos reguladores, depois das negociações de títulos podres do Banco Master, em 2025. O GDF e o BRB estimam que um aporte de R$ 6,6 bilhões, por meio do empréstimo junto ao FGC, seria suficiente para reequilibrar as contas da instituição.

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O principal entrave, porém, é a nota de Capacidade de Pagamento (Capag) do DF, atualmente classificada como C pelo Tesouro Nacional desde 2025. Para a operação ser autorizada, teria que estar com nota A ou B. Diante disso, seria necessário um aval extraordinário do Tesouro Nacional. 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 12/05/2026 12:34 / atualizado em 12/05/2026 13:04
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