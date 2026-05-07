PCDF investiga esquema de lavagem de dinheiro no BRB

Investigação identificou movimentações financeiras incompatíveis envolvendo dois empregados públicos do BRB, um servidor público federal, empresários e pessoas jurídicas interligadas - (crédito: Minervino Júnior/CB)

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCor), com apoio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (PRODEP/MPDFT), e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (DRCI/PCERJ), deflagrou a Operação Insider, visando apurar a atuação de núcleo estruturado voltado, em tese, à prática de lavagem de dinheiro e corrupção, identificado por meio de movimentações financeiras incompatíveis envolvendo dois empregados públicos do Banco de Brasília (BRB), um servidor público federal, empresários e pessoas jurídicas interligadas.

As investigações foram iniciadas por meio de informações repassadas pelo próprio banco distrital, que detectou as irregularidades ocorridas em uma de suas agências, como operações suspeitas e descumprimento de regras de compliance, pelo gerente da agência.

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Os investigadores identificaram movimentações financeiras estimadas em 15 milhões de reais, envolvendo transferências suspeitas entre pessoas físicas e jurídicas, operações com uso intensivo de numerário em espécie e indícios de ocultação patrimonial por meio da aquisição de veículos de alto valor e circulação fracionada de recursos.

Parte dos valores investigados teria origem em fraude eletrônica milionária contra empresas privadas anteriormente identificada, tendo os recursos sido bloqueados no BRB.

A investigação também apura possíveis irregularidades envolvendo operações estruturadas no âmbito da BRB DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários). Durante as investigações foi identificado que o referido empregado público do BRB, responsável pela intermediação de carteiras de ativos, teria operacionalizado a venda de ativos, sendo três carteiras no valor de mais de 60 milhões de reais, e em datas imediatamente subsequentes às operações teria recebido percentual da operação, valor considerado incompatível com os rendimentos formalmente declarados.

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Os investigados são moradores do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. A operação cumpre 17 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio financeiro proporcional ao valor das movimentações suspeitas nas contas bancários dos investigados, bloqueio de transferências de oito veículos de luxo e de um imóvel no Distrito Federal. Se condenados, os suspeitos podem responder pelos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com pena somada de até 30 anos de prisão.

Ao Correio, a assessoria do BRB disse que o banco denunciou o caso à polícia.