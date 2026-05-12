PCDF prende mulher que dopava dentista para furtar dinheiro

Polícia prende mulher que dopava a chefe para furtar dinheiro. Ela responderá por roubo mediante violência imprópria - (crédito: Divulgação / PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, por meio da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), uma mulher acusada de roubo mediante violência imprópria contra uma dentista, chefe dela. A mulher trabalhava em um consultório odontológico e confessou dopar a água da chefe com medicamentos controlados para acessar o celular dela e utilizar a senha bancária para realizar transferências bancárias via Pix.

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Os roubos ocorreram entre os dias 15 e 20 de abril deste ano. A vítima começou a desconfiar da situação ao perceber que os episódios de mal-estar ocorriam exclusivamente quando estava no consultório. As datas também eram as mesmas de uma série de transferências monetárias não reconhecidas.

Ao todo, foram feitas quatro transferências que totalizaram R$ 93 mil. Ainda foi feita uma tentativa frustrada de subtrair mais R$ 16 mil.

Durante a investigação, foi percebido que, ao longo de sua rotina, a vítima consumia água de uma garrafa que era reabastecida pela funcionária. A suspeita confessou adulterar a bebida com medicamentos controlados, causando sonolência, desmaios e lapsos de memória na dentista.

Ainda segundo a polícia, os valores eram repassados para uma terceira conta, pertencente a uma conhecida da autora do crime, e só depois eram depositados na conta da suspeita.

A operação segue com o objetivo de identificar possíveis outros furtos e em que áreas o montante subtraído foi utilizado. A PCDF também busca apurar o nível de participação da pessoa responsável pela terceira conta bancária.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates