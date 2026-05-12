Caminhões de carga em chamas mobilizam oito viaturas dos Bombeiros no SAAN

Um incêndio atingiu dois caminhões de carga na Quadra 02, do SAAN. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 23h30 desta segunda-feira (11/5) para atender à ocorrência e encaminhou oito viaturas de socorro para o atendimento.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
No local, os socorristas encontraram os veículos em chamas e estabeleceram linhas de mangueiras para o combate direto. Por conta da intensidade do fogo, foram utilizados, aproximadamente, 15 mil litros de água para a extinção completa do incêndio e realização do rescaldo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo a corporação, não houve registro de vítimas. A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para apuração das possíveis causas. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do incêndio.
Saiba Mais
%MCEPASTEBIN%