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INCÊNDIO

Caminhões de carga em chamas mobilizam oito viaturas dos Bombeiros no SAAN

Corpo de Bombeiros utilizou cerca de 15 mil litros de água para combater as chamas

CBMDF combate incêndio em caminhões de carga no SAAN - (crédito: CBMDF/Divulgação)
CBMDF combate incêndio em caminhões de carga no SAAN - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio atingiu dois caminhões de carga na Quadra 02, do SAAN. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 23h30 desta segunda-feira (11/5) para atender à ocorrência e encaminhou oito viaturas de socorro para o atendimento.

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No local, os socorristas encontraram os veículos em chamas e estabeleceram linhas de mangueiras para o combate direto. Por conta da intensidade do fogo, foram utilizados, aproximadamente, 15 mil litros de água para a extinção completa do incêndio e realização do rescaldo.

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CBMDF combate incêndio em caminhões de carga no SAAN
CBMDF combate incêndio em caminhões de carga no SAAN (foto: CBMDF/Divulgação)

Segundo a corporação, não houve registro de vítimas. A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para apuração das possíveis causas. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do incêndio.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 12/05/2026 12:27
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