Caminhões de carga em chamas mobilizam oito viaturas dos Bombeiros no SAAN

CBMDF combate incêndio em caminhões de carga no SAAN - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio atingiu dois caminhões de carga na Quadra 02, do SAAN. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 23h30 desta segunda-feira (11/5) para atender à ocorrência e encaminhou oito viaturas de socorro para o atendimento.

No local, os socorristas encontraram os veículos em chamas e estabeleceram linhas de mangueiras para o combate direto. Por conta da intensidade do fogo, foram utilizados, aproximadamente, 15 mil litros de água para a extinção completa do incêndio e realização do rescaldo.

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CBMDF combate incêndio em caminhões de carga no SAAN (foto: CBMDF/Divulgação)

Segundo a corporação, não houve registro de vítimas. A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para apuração das possíveis causas. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do incêndio.

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