PCDF prende dupla com mais de 80 passagens criminais por furtos no Lago Norte - (crédito: Divulgação / PCDF)

A 9ª Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, preventivamente, dois suspeitos, de 48 e 47 anos, por envolvimento em pelo menos quatro furtos recentes nas regiões do Lago Norte e Taquari.

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A ação ocorreu por meio da Operação Cerco Contínuo e deteve os dois suspeitos em Varjão, onde eles foram vistos juntos em uma via pública. Ao perceberem a polícia, a dupla tentou fugir, mas foi interceptada pelos policiais.

Os dois indivíduos já são conhecidos da polícia, tendo, somadas, mais de 80 passagens criminais. Só a 9ª Delegacia já registrou dezenas de prisões dos dois, a maioria delas pelo crime de furto. De acordo com as autoridades, os dois haviam sido liberados um mês atrás e deveriam estar em regime de prisão domiciliar.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates