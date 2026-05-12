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Lago Norte

PCDF prende dupla com mais de 80 passagens criminais

Suspeitos foram detidos na região do Varjão após terem saído da prisão há um mês para cumprir pena em prisão domiciliar

PCDF prende dupla com mais de 80 passagens criminais por furtos no Lago Norte - (crédito: Divulgação / PCDF)
PCDF prende dupla com mais de 80 passagens criminais por furtos no Lago Norte - (crédito: Divulgação / PCDF)

A 9ª Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, preventivamente, dois suspeitos, de 48 e 47 anos, por envolvimento em pelo menos quatro furtos recentes nas regiões do Lago Norte e Taquari.

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A ação ocorreu por meio da Operação Cerco Contínuo e deteve os dois suspeitos em Varjão, onde eles foram vistos juntos em uma via pública. Ao perceberem a polícia, a dupla tentou fugir, mas foi interceptada pelos policiais.

Os dois indivíduos já são conhecidos da polícia, tendo, somadas, mais de 80 passagens criminais. Só a 9ª Delegacia já registrou dezenas de prisões dos dois, a maioria delas pelo crime de furto. De acordo com as autoridades, os dois haviam sido liberados um mês atrás e deveriam estar em regime de prisão domiciliar.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates

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João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora*
postado em 12/05/2026 14:47
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