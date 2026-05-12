PCDF prende dupla com mais de 80 passagens criminais

A 9ª Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, preventivamente, dois suspeitos, de 48 e 47 anos, por envolvimento em pelo menos quatro furtos recentes nas regiões do Lago Norte e Taquari.
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A ação ocorreu por meio da Operação Cerco Contínuo e deteve os dois suspeitos em Varjão, onde eles foram vistos juntos em uma via pública. Ao perceberem a polícia, a dupla tentou fugir, mas foi interceptada pelos policiais.
Os dois indivíduos já são conhecidos da polícia, tendo, somadas, mais de 80 passagens criminais. Só a 9ª Delegacia já registrou dezenas de prisões dos dois, a maioria delas pelo crime de furto. De acordo com as autoridades, os dois haviam sido liberados um mês atrás e deveriam estar em regime de prisão domiciliar.
*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates