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INVESTIGAÇÃO

Suspeita de espionagem na Câmara Legislativa será investigada

Servidores foram afastados e investigações internas já começaram; Polícia Civil e Ministério Público poderão ser acionados

Segundo o presidente da Casa, a Mesa Diretora adotou medidas imediatas após tomar conhecimento da denúncia - (crédito: Rinaldo Morelli/Agência CLDF)
Segundo o presidente da Casa, a Mesa Diretora adotou medidas imediatas após tomar conhecimento da denúncia - (crédito: Rinaldo Morelli/Agência CLDF)

A mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) abriu investigação para apurar uma denúncia de suposta espionagem na rede interna de computadores da Casa. O caso foi tratado na sessão ordinária desta terça-feira (12/5), quando o presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz (MDB), afirmou que a apuração será conduzida “com todo o rigor” e poderá resultar no acionamento da Polícia Civil (PCDF) e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

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Segundo o presidente da Casa, a Mesa Diretora adotou medidas imediatas após tomar conhecimento da denúncia. Entre as ações anunciadas estão o afastamento de servidores e a abertura de procedimentos internos para esclarecimento dos fatos.

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Wellington Luiz ressaltou que, caso sejam encontrados indícios de crime durante as investigações, o caso será encaminhado às autoridades competentes para aprofundamento das apurações.

A suspeita de espionagem também provocou reação entre parlamentares da Casa. Os deputados Chico Vigilante (PT), Max Maciel (PSol) e Gabriel Magno (PT) classificaram a denúncia como grave e defenderam uma investigação. Os distritais também cobraram punição aos responsáveis caso alguma irregularidade seja comprovada.

Até o momento, a CLDF não detalhou como teria ocorrido a suposta espionagem nem quais setores poderiam ter sido afetados.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 13/05/2026 09:15
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