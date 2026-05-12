Sargento que atropelou jovem é denunciado por tentativa de homicídio qualificado

Câmera registrou a presença do autor do atropelamento em um bar horas antes da ocorrência - (crédito: Divulgação/PCDF)

Guilherme da Silva Oliveira, sargento do Exército Brasileiro, foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) por tentativa de homicídio qualificado de uma jovem de 20 anos atropelada por ele. A denúncia defende que ele assumiu o risco de causar a morte da jovem.

A denúncia ainda apresenta os qualificadores do crime. “(A vítima) foi atingida repentinamente e em evidente desproporção de forças, sem condições reais de antecipar ou evitar a colisão por parte do denunciado, que trafegava na contramão, em alta velocidade e sob efeito de substâncias entorpecentes”, reforçou a denúncia. O motorista estar alcoolizado também integra os qualificadores da denúncia.

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"Esse violento atropelamento não será tratado como um acidente. Ao conduzir o veículo de tal maneira, o denunciado utilizou-o como uma arma e que lamentavelmente atingiu a vítima, sem que ela pudesse esboçar reação e em evidente risco a outras pessoas inocentes", afirmou o promotor de Justiça Cesar Augusto Nardelli.

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Para além da agressão, o MPDFT requereu uma indenização mínima no valor de R$ 100 mil à vítima. Por ser militar do Exército Brasileiro, Guilherme está em prisão preventiva em um estabelecimento militar. A denúncia do Ministério Público foi feita na última sexta-feira (8/5).

Relembre o caso

Na noite de 25 de abril deste ano, Guilherme da Silva Oliveira atropelou uma jovem de 20 anos que atravessava a pista na saída de uma festa no Riacho Fundo I. Guilherme, que estava dirigindo o carro de ré e na contra mão, fugiu do local sem prestar ajuda.

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A vítima foi socorrida por bombeiros. Posteriormente, ficou constatado que a jovem teve múltiplas lesões, incluindo traumatismo craniano, um osso do rosto quebrado, bacia quebrada e um edema e sangramento no cérebro.

As investigações da 29ª DP (Riacho Fundo I), confirmaram que Guilherme estava alcoolizado.