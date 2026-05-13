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Suspeito de matar mulher trans é preso; vítima e autor dividiam casa

Corpo de Valeska Barbosa foi encontrado dentro de casa, no fim de abril, após uma amigo relatar o desaparecimento dela

Informações de pessoas próximas à Valeska indicam que a vítima e Wiris mantinham uma relação próxima e dividiam a residência - (crédito: Foto cedida ao Correio Braziliense)
Informações de pessoas próximas à Valeska indicam que a vítima e Wiris mantinham uma relação próxima e dividiam a residência - (crédito: Foto cedida ao Correio Braziliense)

A Polícia Civil (PCDF) prendeu, em São Paulo, Wiris Barbosa da Silva, acusado de assassinar a mulher trans Valeska Barbosa, 36 anos. O crime ocorreu na casa da vítima, no Condomínio Porto Rico, em Santa Maria, em 25 de abril.

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A prisão foi efetuada na manhã desta quarta-feira (13/5) pelos policiais civis da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria). Segundo a polícia, o autor fugiu de Brasília para São Paulo logo após o crime.

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Informações de pessoas próximas à Valeska indicam que a vítima e Wiris mantinham uma relação próxima e dividiam a residência. A motivação é investigada.

O crime

O corpo de Valeska foi encontrado pela polícia, após um amigo relatar o desaparecimento dela. O colega sentiu um forte odor vindo do imóvel trancado e chegou a chamar por Vasleka, mas não teve resposta. Os policiais arrombaram o portão e encontraram o corpo da mulher com sinais de violência causados por arma branca, além de manchas de sangue no local.

 

Saiba Mais

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Darcianne Diogo e Carlos Silva
postado em 13/05/2026 14:27
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