Sindicato dos Bancários de Brasília realiza manifestação em defesa do BRB

Bancários pressionam po Governo do Distrito Federal (GDF) por medidas que salvem o Banco de Brasília (BRB). Atualmente, cerca de oito mil trabalhadores possuem vínculo com a instituição. - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

*Beatriz Ocké—Na manhã desta quarta-feira (13/5), o Sindicato dos Bancários de Brasília se reuniu, em frente ao Palácio do Buriti, para realizar um ato em defesa do Banco de Brasília (BRB). Bancários pedem ao Governo do Distrito Federal (GDF) medidas rápidas para a preservação do banco e a garantia de empregos.

O diretor do sindicato dos bancários, Ivan Amarante, acredita que é papel do Governo do Distrito Federal (GDF) realizar os devidos trâmites previstos na lei de responsabilidade fiscal, seguindo as normas do Tesouro Nacional, a fim de que o banco permaneça público, sustentável e perene. "Não envia 23 páginas de documento achando que vai resolver alguma coisa. Não adianta ficar falando na mídia que está lutando pelo BRB quando na verdade não faz nem o básico, não faz nem o mínimo da burocracia." desabafa.

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De acordo com líder, é preciso olhar com seriedade para o atual cenário do BRB, mas também para a história que o banco carrega. "O GDF tem que olhar de verdade para o BRB, não tem que ficar jogando para a torcida. A instituição movimenta a economia e a cidade durante 60 anos." afirma

Para Sueli Ferreira de Melo, 63 anos, caixa do Banco de Brasília (BRB) há 39 anos, o banco sempre foi uma instituição sólida e segura. A funcionária lamenta a insegurança e o descrédito que estão sendo associdos a imagem do banco devido aos desdobramentos da crise envolvendo operações com o extinto Banco Master. "Esse pessoal dessa quadrilha do Vorcaro entrou e simplesmente roubou o BRB. Eles é que detonaram com o banco, antes era totalmente sólido, nunca teve problema nenhum", relata.

Maria José é ex-funcionária do Banco de Brasília (BRB) e esteve presente no ato por amor à instituição na qual trabalhou por 18 anos. "Tudo que eu tenho hoje é por causa do BRB, faz parte da minha história". Mesmo não atuando mais no banco, Maria quis estar na mobilização para cobrar defesa e uma posição definida do GDF em relação à crise que assola o Banco de Brasília (BRB). "O BRB é uma instituição separada das pessoas que fazem coisas erradas, existem pessoas que trabalham de verdade e dependem disso. Tem que defender, é um patrimônio de Brasília."

A esperança dos bancários é que as cobranças da manifestação cheguem ao conhecimento da governadora do Distrito Federal, Celina Leão, a fim de que sejam discutidas medidas concretas e ações imediatas que visem a recuperação financeira da instituição.



