Caminhoneiro é preso na BR-020 com quase quatro vezes o limite de álcool

Motorista de caminhão foi preso na BR-020 por embriaguez ao volante - (crédito: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista de 44 anos por embriaguez ao volante no KM 52 da BR-020, em Formosa (GO). O homem conduzia um bitrem carregado com soja sob efeito severo de álcool. O teste do etilômetro apontou um índice de 1,22 mg/L, valor quase quatro vezes superior ao limite de 0,34 mg/L, que configura crime de trânsito.

A abordagem ocorreu no fim da tarde de terça-feira (12/5), após diversos usuários da rodovia acionarem o telefone 191 para denunciar que a carreta realizava manobras perigosas e trafegava em zigue-zague, colocando em risco quem passava pela via. Confira o vídeo:

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Ao interceptarem o veículo, os policiais constataram que o condutor apresentava sinais clássicos de embriaguez, como olhos vermelhos, fala desconexa e forte odor etílico. Na cabine do bitrem, a equipe localizou uma garrafa de bebida destilada aberta e quase vazia, além de um pacote de cervejas.

O motorista admitiu aos agentes que havia ingerido bebida alcoólica enquanto dirigia. Diante do flagrante, ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Formosa. Além da responsabilização criminal, o condutor recebeu multas de natureza gravíssima e terá o direito de dirigir suspenso. O veículo de carga foi removido para o pátio conveniado da PRF.