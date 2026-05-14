Celina nega que estará em reunião com o Banco Central nesta quinta (14/5)

Questionada sobre a reunião com o BC, a governadora negou que estará presente - (crédito: Lucio Bernardo Jr.)

Durante o evento do Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, a governadora Celina Leão negou os boatos de que participaria de uma reunião decisiva com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, nesta quinta-feira (14/5). A governadora compareceu ao Salão Branco do Palácio do Buriti para as assinaturas da proposta do Projeto, destinada à contemplação da Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG), na manhã desta quinta-feira (14/5).

As sugestões acerca do encontro seriam decisivas, com o foco em discutir sobre possíveis futuros para o Banco de Brasília (BRB). Ao ser questionada sobre a presença na reunião, a governadora negou que faria parte dela, mas não chegou a negar que ela ocorreria. A expectativa é de que a situação financeira do banco estatal esteja entre os principais assuntos da conversa.

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O BRB enfrenta uma corrida contra o tempo para concluir o processo de capitalização, apresentar o balanço financeiro consolidado de 2025 e reorganizar a estrutura patrimonial após os impactos provocados pelas operações envolvendo o extinto Banco Master. Na quarta-feira (13/5), em agenda oficial, Celina disse estar "otimista" com as negociações, mas não adiantou detalhes.

Integrantes da equipe econômica do Governo do Distrito Federal (GDF) avaliam que as próximas semanas serão determinantes para definir a capacidade de recuperação da instituição. O prazo mais sensível termina em 29 de maio, data limite para a apresentação do balanço consolidado do banco, documento considerado essencial para o mercado financeiro, órgãos reguladores e investidores.