Adasa faz o mapeamento de todas as nascentes do DF

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, informou que a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa) realiza um mapeamento de todas as nascentes do Distrito Federal. A declaração foi dada na manhã desta quinta-feira (14/5), durante o III Encontro Nacional das Agências Reguladoras, no Clube Naval de Brasília.
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Segundo Celina, o levantamento é feito em conjunto com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e integra um projeto voltado à preservação dos recursos hídricos da capital. “É o maior projeto que vai ser entregue nessa área de nascentes”, afirmou Celina.
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Ainda de acordo com a gestora, o trabalho prevê investimentos considerados “muito pesados” pelo Governo do Distrito Federal. Celina destacou que a preservação das nascentes é necessária diante das características ambientais da região. “Nós estamos numa área de cerrado, a gente precisa preservar as nascentes”, declarou.