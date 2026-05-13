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Celina determina ação emergencial para iluminação na EPIG durante obras

Governadora afirmou que GDF assumirá manutenção temporária da iluminação pública em trechos apagados da via enquanto consórcio enfrenta dificuldades na execução da obra

06/05/2026 - Sancionada lei que permite cessão de outorga de táxi no DF A governadora Celina Leão sancionou, nesta quarta-feira (6), o projeto de lei nº 2.119/2026, que disciplina a cessão de direitos de outorgas de táxi no Distrito Federal. - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/ Agência Brasília)
06/05/2026 - Sancionada lei que permite cessão de outorga de táxi no DF A governadora Celina Leão sancionou, nesta quarta-feira (6), o projeto de lei nº 2.119/2026, que disciplina a cessão de direitos de outorgas de táxi no Distrito Federal. - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/ Agência Brasília)

A governadora Celina Leão (PP) afirmou que o Governo do Distrito Federal vai assumir temporariamente parte da manutenção da iluminação pública na EPIG diante das dificuldades enfrentadas pela empresa responsável pelas obras de modernização da via. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (13/5), durante agenda em São Sebastião.

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A declaração foi dada após questionamentos sobre os pontos apagados ao longo da avenida. A solução chega em meio aos atrasos no pagamento dos trabalhadores que executam as obras do Corredor Eixo Oeste.

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Segundo a governadora, o GDF está com os pagamentos em dia junto ao consórcio responsável, mas a empresa tem encontrado dificuldades para concluir os serviços. “A empresa tem tido dificuldades para entregar a obra. Nós estamos em dia com a empresa. Então é algo que a gente está acompanhando bem de perto, porque é uma obra que está quase finalizada”, afirmou Celina Leão.

A chefe do executivo explicou que, contratualmente, a responsabilidade pela iluminação pública durante a execução da obra é da própria empresa responsável pelo serviço. No entanto, diante dos problemas registrados, o governo decidiu agir para evitar que a população continue enfrentando dificuldades com os trechos escuros na avenida. “A determinação que fizemos junto à CEB Ipês foi que ela assumisse isso, para não deixar a população prejudicada”, disse.

Segundo Celina, os custos dessa atuação emergencial deverão posteriormente ser descontados da empresa responsável pela obra. “Isso será glosado da empresa que deveria estar fazendo o serviço. Quando você contrata uma obra, toda a parte de iluminação pública até a finalização é responsabilidade contratual da empresa. Mas como ela não está conseguindo cumprir, o governo está assumindo temporariamente”, destacou.

Obra

As declarações da governadora ocorrem após protestos de proprietários de caminhões e máquinas pesadas que atuam nas obras da EPIG. Parte dos serviços foi interrompida devido a atrasos nos pagamentos a prestadores terceirizados.

A obra faz parte do projeto de modernização do Corredor Eixo Oeste, que prevê corredor exclusivo de BRT, construção de viadutos, ciclovias, drenagem, pavimentação e melhorias urbanas na região. O investimento estimado é de cerca de R$ 160 milhões.

A Secretaria de Obras notificou oficialmente o consórcio responsável para regularizar os pagamentos e garantir a continuidade das atividades. O governo também informou que a paralisação atinge principalmente serviços ligados ao aluguel de maquinário pesado, enquanto outras frentes seguem em andamento.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 13/05/2026 13:03
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