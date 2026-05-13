Celina determina ação emergencial para iluminação na EPIG durante obras

06/05/2026 - Sancionada lei que permite cessão de outorga de táxi no DF A governadora Celina Leão sancionou, nesta quarta-feira (6), o projeto de lei nº 2.119/2026, que disciplina a cessão de direitos de outorgas de táxi no Distrito Federal. - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/ Agência Brasília)

A governadora Celina Leão (PP) afirmou que o Governo do Distrito Federal vai assumir temporariamente parte da manutenção da iluminação pública na EPIG diante das dificuldades enfrentadas pela empresa responsável pelas obras de modernização da via. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (13/5), durante agenda em São Sebastião.

A declaração foi dada após questionamentos sobre os pontos apagados ao longo da avenida. A solução chega em meio aos atrasos no pagamento dos trabalhadores que executam as obras do Corredor Eixo Oeste.

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Segundo a governadora, o GDF está com os pagamentos em dia junto ao consórcio responsável, mas a empresa tem encontrado dificuldades para concluir os serviços. “A empresa tem tido dificuldades para entregar a obra. Nós estamos em dia com a empresa. Então é algo que a gente está acompanhando bem de perto, porque é uma obra que está quase finalizada”, afirmou Celina Leão.

A chefe do executivo explicou que, contratualmente, a responsabilidade pela iluminação pública durante a execução da obra é da própria empresa responsável pelo serviço. No entanto, diante dos problemas registrados, o governo decidiu agir para evitar que a população continue enfrentando dificuldades com os trechos escuros na avenida. “A determinação que fizemos junto à CEB Ipês foi que ela assumisse isso, para não deixar a população prejudicada”, disse.

Segundo Celina, os custos dessa atuação emergencial deverão posteriormente ser descontados da empresa responsável pela obra. “Isso será glosado da empresa que deveria estar fazendo o serviço. Quando você contrata uma obra, toda a parte de iluminação pública até a finalização é responsabilidade contratual da empresa. Mas como ela não está conseguindo cumprir, o governo está assumindo temporariamente”, destacou.

Obra

As declarações da governadora ocorrem após protestos de proprietários de caminhões e máquinas pesadas que atuam nas obras da EPIG. Parte dos serviços foi interrompida devido a atrasos nos pagamentos a prestadores terceirizados.

A obra faz parte do projeto de modernização do Corredor Eixo Oeste, que prevê corredor exclusivo de BRT, construção de viadutos, ciclovias, drenagem, pavimentação e melhorias urbanas na região. O investimento estimado é de cerca de R$ 160 milhões.

A Secretaria de Obras notificou oficialmente o consórcio responsável para regularizar os pagamentos e garantir a continuidade das atividades. O governo também informou que a paralisação atinge principalmente serviços ligados ao aluguel de maquinário pesado, enquanto outras frentes seguem em andamento.

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