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PF intercepta carregamento com 20 kg de cocaína e prende dupla em Planaltina

Suspeitos saíram de Recife com destino ao DF e foram flagrados com entorpecentes após ação integrada de inteligência

PF apreende cerca de 20 kg de cocaína e prende dois suspeitos no DF - (crédito: Divulgação/PF)
PF apreende cerca de 20 kg de cocaína e prende dois suspeitos no DF - (crédito: Divulgação/PF)

A Polícia Federal (PF) apreendeu cerca de 20 kg de cloridrato de cocaína — uma forma mais pura e valiosa da droga — em Planaltina. A operação resultou na prisão em flagrante de dois homens suspeitos de tráfico interestadual de entorpecentes.

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A ação, ocorrida nessa sexta-feira (15/5), se deu após um trabalho integrado de inteligência entre as superintendências da Polícia Federal do Distrito Federal e de Pernambuco, com o apoio operacional da Polícia Militar do DF (PMDF). O monitoramento das equipes identificou que os suspeitos haviam partido de Recife com o objetivo de entregar o carregamento ilícito na capital federal.

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  • PF apreende cerca de 20 kg de cocaína e prende dois suspeitos no DF
    PF apreende cerca de 20 kg de cocaína e prende dois suspeitos no DF Divulgação/PF
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    PF apreende cerca de 20 kg de cocaína e prende dois suspeitos no DF Divulgação/PF

Durante a abordagem, as equipes policiais localizaram os tabletes da substância. Ao checarem os dados dos envolvidos, os agentes constataram que ambos os presos já possuíam antecedentes criminais por outras práticas ilícitas.

Os investigados e o carregamento de cocaína foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no DF, no Setor Policial Sul, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Os homens permanecerão detidos na carceragem da corporação, à disposição da Justiça.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 16/05/2026 12:48
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