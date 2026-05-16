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TRÁFICO DE DROGAS

VÍDEO: ROTAM apreende 25 kg de maconha embaixo de berço no Recanto das Emas

Uma mulher, junto a sua filha e sua mãe, todas sem registros de antecedentes criminais, foram levadas à delegacia

Três mulheres foram presas em operação que apreendeu 27 tabletes de maconha, arma de fogo e munições. - (crédito: Divulgação PMDF)
Três mulheres foram presas em operação que apreendeu 27 tabletes de maconha, arma de fogo e munições. - (crédito: Divulgação PMDF)

Por Luana Nogueira

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Após uma denúncia anônima e o monitoramento do serviço de inteligência, equipes de ROTAM da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizaram uma operação contra o tráfico de drogas na QD 309 do Recanto das Emas, por volta das 18 horas desta sexta-feira (15/5). 

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A ação resultou na apreensão de 25 quilos de maconha distribuídos em 27 tabletes e meio, além de uma balança de precisão, uma pistola Taurus PT57 calibre 7.65mm, 2 carregadores e 9 munições de diferentes calibres. No vídeo, disponibilizado pela PMDF, é possível ver o momento em que os policiais encontraram o material.

As drogas foram encontradas dentro de uma mala que estava embaixo de um berço na residência de uma mulher que segundo a denúncia utilizava um carrinho de bebê para transportar entorpecentes. Dentro da casa também estava a filha e mãe dessa mulher, nenhuma das três tinham registros de antecedentes criminais. Elas foram levadas à 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia Norte, para os procedimentos legais.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/05/2026 13:12
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