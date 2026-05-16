Celina Leão participa de corrida do BOPE e ressalta a importância da tropa

Por Luana Nogueira- Especial para o Correio —A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), marcou presença na 1º Corrida do Batalhão de Operações Policiais Especiais de Brasília (BOPE PMDF) na noite deste sábado (16/5). Na ocasião, a governadora ressaltou a importância da instituição para proteção do Distrito Federal e para contenção da criminalidade em todo o país. “O Bope não é para qualquer um. O Bope é para quem escolheu o caminho mais difícil. É para quem tem sangue nos olhos, é para quem quer estar lá no topo do topo. Esses homens e mulheres são submetidos a grandes testes, porque eles precisam estar preparados”, destacou.

A largada ocorreu às 19h no estacionamento do Batalhão de Operações Especiais, no Setor Policial Sul, Asa Sul, em um percurso de 6 km. A corrida, que contou com cerca de 3000 inscritos, teve grande adesão da comunidade e das forças de segurança do DF.

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A ação, aberta para a sociedade, destaca a importância do exercício físico para a saúde física e mental. A expectativa é que a corrida ocorra em outras ocasiões. Mesmo com febre e um problema no joelho, Celina Leão, que é conhecida por ser entusiasta da prática de esportes físicos, fez questão de correr junto aos participantes.



Durante o evento, a governadora também destacou a resiliência das mulheres integrantes do BOPE. Celina Leão ressaltou que elas não foram escolhidas apenas por serem mulheres, mas porque tinham competência e capacidade para estar ali. “Ter mulheres aqui no BOPE mostra que aqui cabe todo mundo, basta ser competente, são homens e mulheres juntos pela segurança pública do DF.”

Os três primeiros colocados nas categorias masculino e feminino receberam troféus. Além disso, todos os atletas que completaram a prova ganharam uma medalha de participação. Após a corrida, os participantes desfrutaram de música ao vivo e uma praça de alimentação.