OAB/DF promove caminhada em defesa da infância e contra violência sexual

As diretorias da OAB/DF e da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) se uniram para realizar mais uma edição da caminhada anual contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A atividade, que integra a campanha Maio Laranja e, neste ano, está alinhada ao “Mês da Infância Protegida” (3 a 18 de maio), instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorreu neste sábado (16/5), no Parque da Cidade, e reuniu conselheiros federais, membros de comissões da Seccional, pais, professores, crianças e adolescentes em defesa da causa.
Ao todo, cerca de 300 pessoas participaram da mobilização. O grupo saiu do ponto de concentração, em frente ao estacionamento 11 do Parque da Cidade, em direção ao Parque Ana Lídia, onde foram soltos 100 balões brancos em memória das vítimas desse tipo de crime, entre elas Ana Lídia, cuja história permanece marcada na memória do Distrito Federal.
A ação foi organizada pela Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB/DF, presidida pelo advogado Charles Bicca, que dedica sua trajetória profissional à proteção de crianças e adolescentes. “A OAB/DF não esqueceu o que aconteceu com a menina Ana Lídia e com milhares de outras vítimas de abusos sexuais. A Seccional luta para que casos como esses não voltem a acontecer”, afirmou.
O presidente da OAB/DF, Paulo Maurício Siqueira, o Poli, também participou do evento e reforçou a importância da mobilização. “É fundamental que a sociedade compreenda que as crianças precisam ser respeitadas e ter seus direitos garantidos. A OAB/DF dá o exemplo ao reunir a força da advocacia em prol da proteção de crianças e adolescentes”, destacou.
A presidente da CAADF, Lenda Tariana, destacou a importância de a instituição apoiar iniciativas voltadas à conscientização da sociedade sobre o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. “Essa caminhada já entrou para o calendário oficial não apenas da OAB/DF, mas também de Brasília. A campanha traz um lema fundamental: ‘Acredite nas crianças’. Precisamos ouvir, orientar e manter um diálogo constante com elas”, afirmou.