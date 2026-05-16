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Celina celebra Dia do Gari com festa e anuncia projeto para multar "sujões"

Governadora participou de evento no Parque da Cidade para homenagear os mais de 5 mil profissionais de limpeza do DF e falou de um projeto de lei proposto pelo Executivo local que pretende estabelecer multas para quem sujar os espaços públicos

Dia do Gari é celebrado com homenagens, serviços gratuitos e sorteio de prêmios no Parque da Cidade - (crédito: Paulo H. Carvalho / Agência Brasília)
Dia do Gari é celebrado com homenagens, serviços gratuitos e sorteio de prêmios no Parque da Cidade - (crédito: Paulo H. Carvalho / Agência Brasília)

As comemorações do Dia do Gari, celebrado neste sábado (16/5), ganharam um tom de reconhecimento e de novas medidas de fiscalização no Distrito Federal. Durante uma festa voltada a cerca de mil profissionais da categoria no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, a governadora Celina Leão (PP) anunciou o envio de um projeto de lei à Câmara Legislativa (CLDF) focado no combate ao descarte inadequado de lixo na capital federal.

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A proposta do Executivo local pretende estabelecer penalidades financeiras mais severas para quem sujar os espaços públicos. De acordo com a governadora, a própria população atuará como agente fiscalizador no novo modelo.

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"Estamos com um PL (projeto de lei) na Câmara Distrital que vai estabelecer uma multa mais pesada para o ‘sujão’, e quem vai fiscalizar é a população. Quem denunciar vai ter 10% do valor da multa", explicou. Celina também aproveitou o momento para pedir que os moradores tenham mais cuidado ao descartar materiais cortantes e ao separar os resíduos orgânicos dos recicláveis.

O evento de homenagem aos 5.022 colaboradores que integram o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) contou com uma série de ações integradas. Ao longo de todo o dia, os trabalhadores tiveram acesso a serviços públicos gratuitos, como vacinação por equipes da Secretaria de Saúde, atendimentos jurídicos da Defensoria Pública (DPDF), serviços do Departamento de Trânsito (Detran-DF), exames e acolhimento na Carreta da Mulher, além de corte de cabelo e atividades de lazer.

O diretor-presidente do SLU, Luiz Felipe Cardoso, pontuou que a iniciativa representa um abraço institucional aos servidores que atuam nas ruas em turnos que se estendem pela madrugada. Para alegrar a festa, a programação ofereceu apresentações musicais, show de talentos e um almoço especial.

"Acho que a palavra certa é agradecimento, porque esse pessoal está nas ruas diuturnamente, até as 2 ou 3 horas da manhã, coletando o nosso lixo domiciliar e o reciclável; é uma forma de a gente reconhecer e acarinhar essa turma toda, porque eles são muito especiais", afirmou.

O momento mais aguardado foi o sorteio de prêmios, que distribuiu aos garis bicicletas, aparelhos celulares, televisores de 50 polegadas e uma motocicleta de 180 cilindradas.

Escola Classe 502 do Itapoã Parque celebra cultura da paz com famílias de alunos
Escola Classe 502 do Itapoã Parque celebra cultura da paz com famílias de alunos (foto: Paulo H. Carvalho / Agência Brasília)

Inclusão

Mais cedo, a governadora Celina Leão cumpriu agenda pública na Escola Classe (EC) 502, no Itapoã Parque. A chefe do Executivo local participou da Festa da Família, evento que reuniu a comunidade escolar para celebrar a inclusão e a cultura da paz no ambiente de ensino.

A unidade, que atende mais de 800 estudantes, é considerada referência na rede pública de ensino por acolher cerca de 70 alunos com laudos especiais, incluindo crianças com transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades.

Durante a visita, Celina anunciou um pacote de melhorias em infraestrutura e serviços essenciais para os moradores do Itapoã Parque. O principal anúncio foi a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do tipo 2 no local. Como o projeto definitivo demanda tempo para execução, a governadora garantiu que uma estrutura provisória de saúde será entregue em até 15 dias para suprir o atendimento imediato da população.

Além do reforço na área de saúde, a governadora destacou outras frentes de trabalho que vêm sendo coordenadas pelo GDF na região. Entre as entregas previstas e em andamento para o complexo habitacional, foram citadas a instalação de quadras de gramado sintético, parquinhos infantis, novas faixas de pedestre e a reforma estrutural de paradas de ônibus, além do plano de construção de uma futura vila olímpica na cidade.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 16/05/2026 17:00
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