Celina celebra Dia do Gari com festa e anuncia projeto para multar "sujões"

Dia do Gari é celebrado com homenagens, serviços gratuitos e sorteio de prêmios no Parque da Cidade - (crédito: Paulo H. Carvalho / Agência Brasília)

As comemorações do Dia do Gari, celebrado neste sábado (16/5), ganharam um tom de reconhecimento e de novas medidas de fiscalização no Distrito Federal. Durante uma festa voltada a cerca de mil profissionais da categoria no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, a governadora Celina Leão (PP) anunciou o envio de um projeto de lei à Câmara Legislativa (CLDF) focado no combate ao descarte inadequado de lixo na capital federal.

A proposta do Executivo local pretende estabelecer penalidades financeiras mais severas para quem sujar os espaços públicos. De acordo com a governadora, a própria população atuará como agente fiscalizador no novo modelo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Estamos com um PL (projeto de lei) na Câmara Distrital que vai estabelecer uma multa mais pesada para o ‘sujão’, e quem vai fiscalizar é a população. Quem denunciar vai ter 10% do valor da multa", explicou. Celina também aproveitou o momento para pedir que os moradores tenham mais cuidado ao descartar materiais cortantes e ao separar os resíduos orgânicos dos recicláveis.

O evento de homenagem aos 5.022 colaboradores que integram o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) contou com uma série de ações integradas. Ao longo de todo o dia, os trabalhadores tiveram acesso a serviços públicos gratuitos, como vacinação por equipes da Secretaria de Saúde, atendimentos jurídicos da Defensoria Pública (DPDF), serviços do Departamento de Trânsito (Detran-DF), exames e acolhimento na Carreta da Mulher, além de corte de cabelo e atividades de lazer.

O diretor-presidente do SLU, Luiz Felipe Cardoso, pontuou que a iniciativa representa um abraço institucional aos servidores que atuam nas ruas em turnos que se estendem pela madrugada. Para alegrar a festa, a programação ofereceu apresentações musicais, show de talentos e um almoço especial.

"Acho que a palavra certa é agradecimento, porque esse pessoal está nas ruas diuturnamente, até as 2 ou 3 horas da manhã, coletando o nosso lixo domiciliar e o reciclável; é uma forma de a gente reconhecer e acarinhar essa turma toda, porque eles são muito especiais", afirmou.

O momento mais aguardado foi o sorteio de prêmios, que distribuiu aos garis bicicletas, aparelhos celulares, televisores de 50 polegadas e uma motocicleta de 180 cilindradas.

Leia também: GDF propõe reconhecer carreira de gestão governamental como típica de Estado

Escola Classe 502 do Itapoã Parque celebra cultura da paz com famílias de alunos (foto: Paulo H. Carvalho / Agência Brasília)

Inclusão

Mais cedo, a governadora Celina Leão cumpriu agenda pública na Escola Classe (EC) 502, no Itapoã Parque. A chefe do Executivo local participou da Festa da Família, evento que reuniu a comunidade escolar para celebrar a inclusão e a cultura da paz no ambiente de ensino.

A unidade, que atende mais de 800 estudantes, é considerada referência na rede pública de ensino por acolher cerca de 70 alunos com laudos especiais, incluindo crianças com transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades.

Durante a visita, Celina anunciou um pacote de melhorias em infraestrutura e serviços essenciais para os moradores do Itapoã Parque. O principal anúncio foi a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do tipo 2 no local. Como o projeto definitivo demanda tempo para execução, a governadora garantiu que uma estrutura provisória de saúde será entregue em até 15 dias para suprir o atendimento imediato da população.

Além do reforço na área de saúde, a governadora destacou outras frentes de trabalho que vêm sendo coordenadas pelo GDF na região. Entre as entregas previstas e em andamento para o complexo habitacional, foram citadas a instalação de quadras de gramado sintético, parquinhos infantis, novas faixas de pedestre e a reforma estrutural de paradas de ônibus, além do plano de construção de uma futura vila olímpica na cidade.