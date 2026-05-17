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Segurança no trânsito

Trânsito no Setor de Indústrias do Gama terá Zona 30; saiba o que muda

Além das mudanças de sentido, todo o perímetro do Setor de Indústrias do Gama será transformado em uma "Zona 30", ou seja, a velocidade máxima será de 30 km/h

A principal novidade é a transformação das vias QI 1 e QI 5 em sentido único - (crédito: Divulgação/Detran-DF)
A principal novidade é a transformação das vias QI 1 e QI 5 em sentido único - (crédito: Divulgação/Detran-DF)

O fluxo de veículos e pedestres no Setor de Indústrias do Gama passará por uma reformulação estrutural a partir desta terça-feira (19/5). Com o objetivo de ordenar o tráfego e reduzir acidentes, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai implementar um novo sistema de circulação na região, que recebe diariamente cerca de 20 mil pessoas.

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A principal novidade é a transformação das vias QI 1 e QI 5 em sentido único. A QI 3 não sofrerá alterações e continuará operando em mão dupla. Além das mudanças de sentido, todo o perímetro do Setor de Indústrias será transformado em uma "Zona 30", estipulando a velocidade máxima permitida em 30 km/h. A medida atende a estudos técnicos do Detran-DF motivados por reivindicações dos próprios moradores e da Câmara Legislativa (CLDF).

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Nesta primeira fase de transição, o órgão confirmou que não haverá instalação de radares eletrônicos para multar quem ultrapassar os 30 km/h
Nesta primeira fase de transição, o órgão confirmou que não haverá instalação de radares eletrônicos para multar quem ultrapassar os 30 km/h (foto: Divulgação/Detran-DF)

"A redução da velocidade é um dos principais fatores para diminuir a gravidade dos sinistros de trânsito e a mortalidade", destaca o diretor-geral do Detran-DF, Marcu Bellini. De acordo com o chefe da autarquia, o modelo de trânsito calmo repete experiências que trouxeram resultados positivos em outras regiões administrativas com forte apelo comercial e residencial, como Águas Claras.

Nesta primeira fase de transição, o órgão confirmou que não haverá instalação de radares eletrônicos para multar quem ultrapassar os 30 km/h. O foco inicial será o caráter educativo. Para auxiliar a população na adaptação ao novo cenário viário, equipes de engenharia de tráfego, educadores e agentes de fiscalização presencial atuarão na área ao longo dos primeiros dias da mudança.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 17/05/2026 15:12
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