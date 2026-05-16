Gama bate o Brasiliense com gol no último minuto e assegura vaga antecipada

O Gama derrotou o Brasiliense por 3 x 2 e garantiu a classificação antecipada para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado (16/5). Foi uma partida repleta de reviravoltas e que seguia empatada até os 50 minutos do segundo tempo, quando Kennedy interveio e brindou a torcida alviverde com a vitória.

Ramon e Felipe Clemente, de pênalti, fizeram a festa da torcida nas arquibancadas do Bezerrão. Como o clássico é disputado com torcida única do mandante, Netinho e Tarta provocaram reações à distância dos adeptos amarelos.

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Com o resultado, o Gama alcança os 19 pontos de 21 disputados. O clube não pode ser mais ultrapassado pelo quinto colocado, o Brasiliense, com sete. Na próxima rodada, o Periquito recebe o Primavera-MT, no sábado (23/5), às 19h30. No dia seguinte, o Jacaré encara os goianos do Inhumas, às 16h, no Estádio Serejão.



Um clássico não se preocupa com a fase em que os rivais vivem e, muito menos, com mando de campo. No primeiro turno da Série D, Brasiliense e Gama protagonizaram um 1 x 1 acirrado no campeonato. Desta vez, cinco gols agitaram a noite dos torcedores dos tradicionais clubes do DF. Com um peso maior, a partida carimbou a vaga do Periquito para a segunda fase da disputa, abrindo uma vantagem de três vitórias do segundo colocado. Os visitantes, no entanto, prejudicaram-se com o resultado.



O empate não interessava ao Brasiliense. Com sete pontos e na quinta colocação, apenas a vitória colocaria o time de Taguatinga G-4. Lá se vão quatro jogos sem vencer na Série D, além da derrota sofrida de virada na última rodada para o Aparecidense por 2 x 1.



O jogo



Com o Bezerrão cheio, Gama e Brasiliense entraram em campo destinados a garantir a vaga para a próxima fase da competição. Dentro das quatro linhas, o peso do clássico falou mais alto. A disputa estava acirrada, ambas as equipes buscavam passar mais tempo com a bola no pé, mas poucas chances de gol construídas dos dois lados. Aos 29 minutos, um erro na saída do Jacaré custou caro. O volante David Lucas aproveitou a falha e, pela direita, cruzou rasteiro para Ramon, no segundo pau. Sem marcação, o camisa 7 mandou para o fundo da rede, incendiando as arquibancadas.



Na reta final da primeira etapa, o Periquito administrava a vantagem na parcial. O Brasiliense procurava pelas laterais encontrar o espaço necessário para furar a defesa adversária. Assim foi feito. Jhonathan Moc cobrou o "latereio", o meia Marcos Júnior lançou na grande área e sobrou para Netinho fatiar e deixar tudo igual, no momento em que o relógio marcava 44 minutos.



Um minuto, tempo exato que Jacaré precisou para conquistar a virada no placar na volta do intervalo. Mais uma vez, explorando as cobranças de lateral, Jackson aproveitou o lançamento de Netinho para deixar a bola viva e, no cabeceio, Tarta colocou o Brasiliense à frente no clássico. 10 minutos se passaram e, na tentativa incessante do Periquito de deixar tudo igual, a infelicidade do toque na mão de Jackson dentro da área. Pênalti para o Gama. Felipe Clemente foi para a bola e, com frieza, deixou tudo igual, mais uma vez.



Os minutos finais foram uma mistura de “lá e cá”, com momentos de pressão maior dos donos da casa. O Gama empilhou algumas chances desperdiçadas, enquanto, nesta etapa, o Brasiliense encontrava um pouco mais de dificuldade para trabalhar a bola até o ataque. Na calmaria das trocas de passes, Renato foi o garçom de Kennedy. O camisa 77 saiu do banco para carimbar a vitória gamense e explodir o Bezerrão no último minuto do jogo.

