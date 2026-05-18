InícioCidades DF
Bolsa Família

Bolsa Família começa a ser pago para 156 mil famílias do DF

Pagamentos vão até o dia 29 de maio e são realizados de acordo com o último número do NIS dos beneficiários

Cartão bolsa família - (crédito: Foto: Lyon Santos/Agência Brasil)
Cartão bolsa família - (crédito: Foto: Lyon Santos/Agência Brasil)

As parcelas de maio do programa Bolsa Família começaram a serem pagas a cerca de 156 mil famílias do DF nesta segunda-feira (18/5). Os pagamentos ocorrem até o dia 29 de maio e seguem de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Leia mais: Festival de chocolate movimenta o DF a partir desta quarta (20/5)

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O pagamento mínimo do programa é de R$ 600,00, mas pode ser aumentado conforme a composição familiar. Já o benefício de Renda de Cidadania paga R$ 142 por integrante, enquanto o Benefício Complementar garante o valor mínimo do programa.

Na região Centro-Oeste, mais de 1 milhão de famílias recebem o benefício. Em média, cada família recebe R$ 688,08. Os pagamentos somam, no total, R$ 689,6 milhões.

Veja o calendário dos pagamentos:

  • Final do NIS 1: pagamento em 18 de maio
  • Final do NIS 2: pagamento em 19 de maio
  • Final do NIS 3: pagamento em 20 de maio
  • Final do NIS 4: pagamento em 21 de maio
  • Final do NIS 5: pagamento em 22 de maio
  • Final do NIS 6: pagamento em 25 de maio
  • Final do NIS 7: pagamento em 26 de maio
  • Final do NIS 8: pagamento em 27 de maio
  • Final do NIS 9: pagamento em 28 de maio
  • Final do NIS 0: pagamento em 29 de maio

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora*
postado em 18/05/2026 19:15
SIGA
x