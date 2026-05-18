Bolsa Família começa a ser pago para 156 mil famílias do DF

As parcelas de maio do programa Bolsa Família começaram a serem pagas a cerca de 156 mil famílias do DF nesta segunda-feira (18/5). Os pagamentos ocorrem até o dia 29 de maio e seguem de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.

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O pagamento mínimo do programa é de R$ 600,00, mas pode ser aumentado conforme a composição familiar. Já o benefício de Renda de Cidadania paga R$ 142 por integrante, enquanto o Benefício Complementar garante o valor mínimo do programa.

Na região Centro-Oeste, mais de 1 milhão de famílias recebem o benefício. Em média, cada família recebe R$ 688,08. Os pagamentos somam, no total, R$ 689,6 milhões.

Veja o calendário dos pagamentos:

Final do NIS 1: pagamento em 18 de maio

Final do NIS 2: pagamento em 19 de maio

Final do NIS 3: pagamento em 20 de maio

Final do NIS 4: pagamento em 21 de maio

Final do NIS 5: pagamento em 22 de maio

Final do NIS 6: pagamento em 25 de maio

Final do NIS 7: pagamento em 26 de maio

Final do NIS 8: pagamento em 27 de maio

Final do NIS 9: pagamento em 28 de maio

Final do NIS 0: pagamento em 29 de maio

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado