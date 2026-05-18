Festival de chocolate movimenta o DF a partir desta quarta (20/5)

Além das exposições, o festival apresentará palestras focadas no futuro do plantio do cacau, assim como temas focados em sustentabilidade e inovação, com especialistas e autoridades do setor de produção do chocolate - (crédito: Tetiana Bykovets/Unsplash)

Para os amantes do chocolate, Brasília está recebendo um festival focado na sobremesa. Em sua 4ª edição no Distrito Federal, o evento Chocolat Festival acontece entre os dias 20 e 24 de maio, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Considerado o maior evento de chocolate da América Latina, a feira traz expositores de diferentes regiões do Brasil.

A experiência, com 230 opções de marcas produtoras, envolve os visitantes em uma verdadeira imersão sensorial. Na entrada do Centro de Convenções, os apreciadores de chocolate poderão conhecer um Túnel que simula a cabruca (o sistema de cultivo do cacau), com todos os seus aromas, texturas e sons.

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Com esculturas de chocolate ao vivo e receitas de chefs internacionais e nacionais, o evento ainda conta com atrações musicais. Em colaboração com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), o festival é realizado pelo Instituto Casa da Vila.



Além das exposições, o festival apresentará palestras focadas no futuro do plantio do cacau, assim como temas focados em sustentabilidade e inovação, com especialistas e autoridades do setor de produção do chocolate.

Brasil Origem Week

Simultaneamente, também ocorrerá o Brasil Origem Week, feira que traz produtores de queijos, cafés, vinhos, mel e até mesmo destilados para o Centro de Convenções. Valorizando produções artesanais, o evento oferta uma ampla degustação de produtos naturais, cuja origem vem de diferentes territórios brasileiros, do Norte ao Sul do país.

Serviço:



Os eventos acontecem das 14h às 22h, com exceção da abertura, que acontece a partir das 19h de quarta-feira (20/5). A entrada é gratuita, e o visitante só precisa levar 1kg de alimento não perecível.

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Endereço: SDC - Ulysses Guimarães, em Brasília