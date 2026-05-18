Procon-DF multa operadoras de telefonia em R$ 60 mil

O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF), órgão vinculado à Secretaria Extraordinária do Consumidor, aplicou R$ 60 mil em multas às operadoras de telefonia Claro S.A. e Telefônica Brasil S.A. (Vivo). A sanção administrativa acontece por conta da ausência, instabilidade ou extrema precariedade do sinal de telefonia móvel em regiões do Distrito Federal, o que impossibilita o uso dos serviços pagos pelos consumidores.

O serviço de telefonia tem natureza essencial e exige continuidade, adequação e eficiência, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No entanto, o órgão constatou falhas sistêmicas no fornecimento do sinal, afetando notadamente áreas de vulnerabilidade social e de expansão urbana, a exemplo da Colônia Agrícola 26 de Setembro.

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A decisão do Procon-DF caracterizou a situação como dano coletivo. Para o órgão, a comercialização de serviços e habilitação de novas linhas telefônicas em regiões onde a estrutura técnica das empresas é notavelmente insuficiente configura falha na adequada prestação de serviços e dever de informação clara para os consumidores.

"A sanção aplicada às duas empresas de telefonia ocorre pela reincidência na prática abusiva, apesar das tentativas de negociação por parte do Procon e demais órgãos de defesa. Ressaltamos que a venda de serviços que não podem ser adequadamente prestados para os consumidores é uma infração grave de direitos. O serviço vendido deve ser prestado adequadamente, ou os consumidores não precisam pagar por ele", destacou Johnatan Faraj, diretor-geral do Procon.

De acordo com o Procon DF, consumidores do Distrito Federal que continuarem enfrentando ausência de sinal em suas residências ou locais de trabalho, apesar de pagarem regularmente por seus planos, são orientados a registrar reclamação nos postos de atendimento presenciais do Procon-DF ou de forma on-line.