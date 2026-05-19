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Incêndio

Fritadeira causa incêndio em restaurante na Asa Sul na manha desta terça

O fogo tomou conta da churrasqueira do estabelecimento. A ocorrência, que começou nas primeiras horas da manhã, não deixou feridos

O incêndio começou a partir de um acidente com uma fritadeira, na manhã desta terça-feira (19/5) - (crédito: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal/Divulgação)
O incêndio começou a partir de um acidente com uma fritadeira, na manhã desta terça-feira (19/5) - (crédito: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal/Divulgação)

Três viaturas se deslocaram até a Asa Sul na manhã desta terça-feira (19/5) para atender a uma ocorrência de incêndio em um restaurante no prédio na CLN 207, localizado no Bloco H, da Asa Sul. As chamas consumiam a região da churrasqueira do estabelecimento, em torno das 5h44, quando o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado.

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Apesar de ser considerado de alta prioridade, o acidente não deixou pessoas feridas. De acordo com a CBMDF, o fogo começou a partir de uma fritadeira do próprio restaurante, e foi se alastrando pelo local. Os militares combateram o incêndio, impedindo que as chamas chegassem até as demais salas do prédio, o que poderia comprometer estruturas vizinhas e a fiação do edifício.

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Apagado o fogo, os bombeiros ainda realizaram a varredura dos pontos que ainda estavam quentes, removendo os escombros, revistando o local e jogando água continuamente para apagar brasas escondidas, impedindo que o fogo volte a começar.

*Com informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 19/05/2026 10:35
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