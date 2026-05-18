30/12/2025 - Ed Alves/CB/DA Press.Vizinho que atirou em homem em disputa por vaga tinha passagem pela polícia - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Por Gabriela Cidade*

Homem que atirou 3 vezes contra vizinho em disputa por vaga na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires, nesta segunda-feira (18/5), tem passagem pela polícia em 2004 por roubo, expirada em 2014, além de registros de ameaça e injúria.

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O motorista de transporte escolar e empresário de 47 anos que baleou o vizinho, um homem de 39 anos, também empresário, possui a licença de Colecionador Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e três armas registradas em seu nome. Segundo o delegado Diogo Carneiro, da 38ª Delegacia de Polícia, em Vicente Pires, é possível que o atentado contra a vida da vítima tenha sido executado com uma dessas armas.

O fato aconteceu em meio a uma briga por vaga perto da residência de ambos. Segundo depoimentos, a vítima e o autor já haviam se envolvido em uma discussão, no domingo (17), e a vítima teria agredido o autor.

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Segundo o delegado da 38ª DP, o quadro da vítima é estável e consciente. O homem baleado contou que, enquanto discutia com o vizinho, o mesmo sacou uma arma e desferiu três tiros em suas costas.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado