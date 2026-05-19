Tempo no DF se mantém estável nesta terça-feira (19/5)

O dia segue sem nuvens e com baixa chance de chuva nesta terça-feira (19/5) - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Nesta terça-feira (19/5), o Distrito Federal amanheceu sob temperaturas amenas e céu aberto. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas primeiras horas do dia, os termômetros registraram mínima de 16°C, mantendo o clima típico do período de transição para o tempo seco na capital. Durante a tarde, a máxima deve chegar aos 28°C.

Segundo a meteorologista Elizabeth Carmevskis, a tendência é de um dia mais estável, com predomínio de sol e poucas nuvens ao longo do período. “As condições atmosféricas indicam redução significativa das chances de chuva no DF”, explicou a especialista.

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Ainda de acordo com Elizabeth, caso ocorram precipitações, elas devem ser isoladas, rápidas e localizadas. A previsão aponta para um cenário de tempo mais firme nos próximos dias, favorecendo a elevação gradual das temperaturas durante as tardes.

A umidade relativa do ar pode atingir os 40% nas horas mais quentes do dia. Para os próximos dias, a expectativa é de mínimas variando entre 16°C e 18°C, máximas próximas dos 28°C e índices de umidade entre 40% e 45% no DF.