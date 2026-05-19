InícioCidades DF
CRIME

Homem baleado em disputa por vaga em Vicente Pires é entubado

Vítima teve piora no quadro clínico e foi entubada nesta terça-feira (19/5). Crime ocorreu nesta segunda-feira, na Colônia Agrícola Samambaia, e autor dos disparos fugiu

Vítima está internada no HRT - (crédito: Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde DF)
Vítima está internada no HRT - (crédito: Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde DF)

O homem de 39 anos baleado durante uma briga entre vizinhos em Vicente Pires foi entubado nesta terça-feira (19/5) no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Segundo informações apuradas pela reportagem, o estado de saúde dele é considerado grave.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Leia mais: Criança atacada por onça-parda na Chapada recebe alta do Hran

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (18/5), na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a confusão começou após um desentendimento envolvendo veículos estacionados em uma rua estreita da região.

Durante a discussão, o suspeito, de 47 anos, teria sacado uma arma de fogo e efetuado ao menos três disparos contra a vítima. O homem baleado recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhado às pressas ao HRT.

O autor dos disparos fugiu antes da chegada da PMDF e segue sendo procurado pelas forças de segurança. O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Segundo registros policiais, o suspeito já havia sido detido em 2024 por ameaça relacionada ao mesmo contexto de conflito entre os vizinhos. Moradores da região relataram que os desentendimentos envolvendo vagas e estacionamento na área eram recorrentes.

O caso relembra outra tragédia envolvendo briga entre vizinhos registrada no Distrito Federal. Em fevereiro deste ano, o empresário Adriano de Jesus, de 50 anos, foi morto a tiros após uma discussão por causa de uma vaga de estacionamento em Samambaia. Conforme relatos de familiares, o suspeito do crime se irritou após o filho da vítima estacionar em um local onde ele costumava deixar o carro.

Com Gabriela Cidade*

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 19/05/2026 16:03 / atualizado em 19/05/2026 16:11
SIGA
x