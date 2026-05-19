Criança atacada por onça-parda na Chapada recebe alta do Hran

Após o incidente, o Santuário Volta da Serra iniciou uma revisão rigorosa de suas normas de funcionamento - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A menina de 8 anos que foi atacada por uma onça-parda na Chapada dos Veadeiros recebeu alta médica na manhã desta terça-feira (19/5). A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). A paciente estava internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), referência em atendimentos de alta complexidade na rede pública de saúde da capital federal.

Segundo fontes ouvidas pelo Correio, a menina será reavaliada em 48 horas para retirar um tamponamento nasal — procedimento no qual é inserido material compressivo para conter sangramentos. Ela também seguirá o tratamento com antibióticos.

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De acordo com a pasta, a criança foi acolhida na unidade hospitalar na manhã da última sexta-feira (15), sendo imediatamente atendida pela equipe de cirurgia plástica. Ela passou por um procedimento cirúrgico logo após a admissão.

Fontes médicas indicaram que as lesões provocadas pelo felino foram superficiais e não houve detecção de perda óssea, o que contribuiu para a boa evolução do quadro clínico e a liberação da paciente para continuar a recuperação em casa.

Relembre o caso

O ataque ocorreu na tarde de quinta-feira (14) no Santuário Volta da Serra, uma reserva particular localizada em Alto Paraíso (GO), no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A criança realizava uma trilha de acesso à Cachoeira do Cordovil, acompanhada da família, para celebrar o seu aniversário de 8 anos. No trajeto de retorno do passeio, a onça-parda saltou sobre a menina de forma repentina.

A ação do felino foi interrompida graças à intervenção imediata do pai da criança e de um colaborador da reserva ambiental, que entraram em luta corporal com o animal para proteger a vítima. O funcionário utilizou uma mochila que carregava como escudo para afastar o predador; o animal abocanhou o objeto e fugiu para a mata logo em seguida. Após receber os primeiros socorros na região goiana, a menina foi transferida para Brasília devido à gravidade do susto e dos ferimentos.

Apesar do trauma, especialistas e autoridades em monitoramento de fauna reforçaram que o episódio foge completamente ao padrão de comportamento da espécie, conhecida por ser tímida e evitar o contato humano.

Em nota divulgada após o incidente, o Santuário Volta da Serra informou que suspendeu voluntariamente as visitações públicas para realizar uma revisão rigorosa em seus protocolos de segurança, sinalização e orientação preventiva aos turistas.