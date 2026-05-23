DF tem mínima de 16°C e previsão de chuva entre a tarde e a noite

O céu deverá ser de muitas nuvens, acompanhado por ventos fracos, que continuam ao longo do sábado - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Moradores do Distrito Federal depararam-se, na manhã deste sábado (23/5), com um frio daqueles que mal dá vontade de levantar da cama. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital federal deve registrar uma temperatura mínima de 16°C, enquanto a máxima não deve passar dos 23°C, garantindo uma tarde com temperaturas mais amenas e sem o calor intenso, habitual dos últimos dias.

O céu deverá ser de muitas nuvens, acompanhado por ventos fracos, que continuam ao longo do sábado. A umidade relativa do ar dá um salto significativo por conta da nebulosidade, variando entre 50% e 95%. Pela noite, caso queira passear com a família ou amigos, é necessário sair bem agasalhado, pois o frio deve aumentar.

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Além disso, há chances consideráveis de chuva em partes isoladas do Distrito Federal. Assim, um guarda-chuva também é importante para se proteger de eventuais temporais. Com isso, o calor e o clima ensolarado do DF dão uma trégua, pelo menos neste primeiro dia de fim de semana.