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Previsão do tempo

DF tem mínima de 16°C e previsão de chuva entre a tarde e a noite

Segundo o Inmet, termômetros registram máxima de 23°C em sábado de frio no Distrito Federal

O céu deverá ser de muitas nuvens, acompanhado por ventos fracos, que continuam ao longo do sábado - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O céu deverá ser de muitas nuvens, acompanhado por ventos fracos, que continuam ao longo do sábado - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Moradores do Distrito Federal depararam-se, na manhã deste sábado (23/5), com um frio daqueles que mal dá vontade de levantar da cama. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital federal deve registrar uma temperatura mínima de 16°C, enquanto a máxima não deve passar dos 23°C, garantindo uma tarde com temperaturas mais amenas e sem o calor intenso, habitual dos últimos dias.

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O céu deverá ser de muitas nuvens, acompanhado por ventos fracos, que continuam ao longo do sábado. A umidade relativa do ar dá um salto significativo por conta da nebulosidade, variando entre 50% e 95%. Pela noite, caso queira passear com a família ou amigos, é necessário sair bem agasalhado, pois o frio deve aumentar.

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Além disso, há chances consideráveis de chuva em partes isoladas do Distrito Federal. Assim, um guarda-chuva também é importante para se proteger de eventuais temporais. Com isso, o calor e o clima ensolarado do DF dão uma trégua, pelo menos neste primeiro dia de fim de semana.

 

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 23/05/2026 10:48
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