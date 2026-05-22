Tarde terá máxima de 29ºC nesta sexta-feira no DF, diz Inmet

A umidade do ar máxima chega a 90% e a mínima 50% no período mais quente do dia - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

*Por Gabriela Cidade

Bom dia, Brasília! Esta sexta-feira (22/5) amanheceu com tempo nublado e temperatura suave. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no início da manhã a temperatura é de 16ºC, porém, a sensação térmica chega a 14ºC. No entanto, o tempo típico do Outono muda pela tarde: a previsão é de calor, com máxima de 29ºC, sol e muitas nuvens. Além disso, há baixa chance de chuva.

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A especialista Suellen Araújo aponta para a tendência do clima de se manter como está, com risco de chuva reduzido apesar da nebulosidade. A umidade do ar máxima chega a 90% e a mínima 50% no período mais quente do dia. A intensidade do vento é de fraca a moderada, com a possibilidade de rajadas pela parte da tarde.

Esse cenário muda na previsão para o fim de semana: segundo o Inmet, amanhã, sábado (23/5), a expectativa é de um dia encoberto e com temperatura mínima de 15ºC, com tendência à queda, e a temperatura máxima pela tarde chegando à 26ºC. Já no domingo (24/5), a tendência é de sol, porém, ainda com presença de nuvens, e estabilidade no calor: mínima de 15ºC e máxima de 26ºC, sem chuva.



