Bicicleta furtada é recuperada pela polícia e entregue ao dono no Noroeste

Após a recuperação, a bicicleta foi devolvida ao dono - (crédito: Divulgação/PCDF)

Nesta sexta-feira (22/5), uma bicicleta furtada de um bicicletário do Setor Noroeste foi recuperada pela polícia após investigação de câmeras de segurança.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), câmeras de segurança registraram um homem, que não teve a identidade revelada, retirando o veículo do bicicletário de um mercado e fugindo do local.



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Com posse dessas imagens, agentes da 2ª DP (Asa Norte) iniciaram os trabalhos de investigação e coleta de informações. Após os procedimentos, os agentes da polícia conseguiram rastrear e localizar o homem que realizou o furto do veículo.

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O homem, conhecido nas proximidades de onde cometeu o crime, estava em casa quando foi abordado pela polícia. Após conseguir localizar o suspeito, a bicicleta foi recuperada e entregue ao dono.