Idoso suspeito de estuprar nora com deficiência é preso

Internada no Hospital Regional de Ceilândia, a nora sofreu graves lesões, precisando de suporte médico por vários dias - (crédito: Pixabay/ reprodução)

Um homem de 69 anos foi preso por ser suspeito de estuprar uma mulher com deficiência. O mandado de prisão temporária foi cumprido em função do relato da própria vítima à filha do investigado, de 39 anos. A mulher relatou à polícia que a vítima teria contado sobre a violência pouco antes de perder a capacidade de comunicação. Internada no Hospital Regional de Ceilândia, a nora sofreu graves lesões, precisando de suporte médico por vários dias.

A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa, ou por Orientação Sexual, ou contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin), prendeu o homem na tarde de sexta-feira (22/5). De acordo com informações da Polícia Civil, a filha do investigado já havia realizado uma denúncia anteriormente contra ele, solicitando uma medida protetiva de urgência. O idoso teria supostamente praticado crimes de injúria, violência psicológica e ameaça, enquadrados na Lei Maria da Penha.

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O investigado foi preso na mesma residência onde o estupro teria acontecido. Nomeada Operação Laços Quebrados, devido à ruptura da confiança e proteção que deveriam existir no ambiente familiar, a intervenção foi realizada por meio da Decrin, que obteve um mandado de prisão temporária expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.