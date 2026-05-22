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Vida animal

Parque onde menina foi atacada por onça anuncia retorno das atividades

A administração do parque informou que medidas de segurança, como armadilhas fotográficas e novos horários de trilhas, foram adotadas para evitar outros ataques de animais da espécie

Após o incidente, o Santuário Volta da Serra iniciou uma revisão rigorosa de suas normas de funcionamento - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Após o incidente, o Santuário Volta da Serra iniciou uma revisão rigorosa de suas normas de funcionamento - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Em um publicação no Instagram, nesta sexta-feira (22/5), a administração do Santuário Fazenda Volta da Serra, na Chapada dos Veadeiros (GO), onde uma menina de 8 anos foi atacada por uma onça-parda, na quinta-feira (14/5), anunciou a reabertura das visitações a partir de sábado (23/5), na Cachoeira do Cordovil, na Cachoeira do Encanto e no Poço das Esmeraldas. 

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Segundo a publicação, a decisão foi tomada após estudos realizados em conjunto com profissionais do 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (CENAP/ICMBio), assim como chefes de parques e biólogos. O objetivo foi avaliar as condições da área e definir medidas adicionais de monitoramento e segurança. 

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Ainda na publicação, a organização afirma que novas armadilhas fotográficas foram instaladas. “Com base nas recomendações técnicas levantadas durante esse período, o Santuário Volta da Serra realizou a instalação de novas armadilhas ao longo das trilhas para ampliar o monitoramento da fauna local”, informou. 

Para garantir mais segurança para os frequentadores do espaço, um novo horário de funcionamento dos atrativos foi definido:

Entrada: das 8h30 às 13h30

• Saída da Cachoeira do Cordovil: até as 15h

• Saída do Poço das Esmeraldas: até as 15h30

Relembro o caso

Durante um passeio próximo à Cachoeira do Cordovil, em Alto Paraíso (GO), uma menina de oito anos foi ataca por uma onça-parda. 

A criança recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhada para Brasília, onde fez cirurgias no rosto e permaneceu internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) até receber alta, na manhã de terça-feira (19/5).

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

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Por Luiz Fellipe Alves
postado em 22/05/2026 18:17
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