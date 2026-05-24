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Homem mata outro a facadas e larga o corpo às margens da BR 020

O fato ocorreu na madrugada deste domingo (24/5) próximo ao Atacadão Dia-a-Dia, em Sobradinho. Autor está foragido

Homem mata outro a facadas e larga o corpo às margens da BR 020 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Homem mata outro a facadas e larga o corpo às margens da BR 020 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Um homem matou outro a facadas na madrugada deste domingo (24/5) em Sobradinho. O fato ocorreu próximo ao Atacadão Dia-a-Dia, às margens da BR 020. Após cometer o crime, o autor fugiu do local e largou o corpo às margens da rodovia. De acordo com a Polícia Civil (PCDF), a vítima tinha 29 anos.

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Policiais militares do 13º BPM atenderam à ocorrência e acionaram a Operação de Enfrentamento de Homicídios nas Cidades. Uma ocorrência foi registrada na 13ª Delegacia de Polícia, mas a motivação e autoria do crime ainda são desconhecidos e o autor permanece foragido.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 24/05/2026 12:31 / atualizado em 24/05/2026 13:00
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