Homem mata outro a facadas e larga o corpo às margens da BR 020 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Um homem matou outro a facadas na madrugada deste domingo (24/5) em Sobradinho. O fato ocorreu próximo ao Atacadão Dia-a-Dia, às margens da BR 020. Após cometer o crime, o autor fugiu do local e largou o corpo às margens da rodovia. De acordo com a Polícia Civil (PCDF), a vítima tinha 29 anos.

Policiais militares do 13º BPM atenderam à ocorrência e acionaram a Operação de Enfrentamento de Homicídios nas Cidades. Uma ocorrência foi registrada na 13ª Delegacia de Polícia, mas a motivação e autoria do crime ainda são desconhecidos e o autor permanece foragido.

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