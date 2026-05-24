Duas pessoas são presas por tentativa de homicídio na Rodoviária do Plano - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Dois homens em situação de rua foram presos, na madrugada deste domingo (24/5), após tentar matar uma terceira pessoa a facadas na Rodoviária do Plano Piloto. Os suspeitos tinham 42 e 32 anos, respectivamente. A vítima também era uma pessoa em situação de rua e foi transportada ao Hospital de Base. Como não portava documentos, a identidade da vítima não foi divulgada. As prisões foram realizadas por policiais militares do 6º Batalhão.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por vigilantes da rodoviária que avistaram a confusão. Os suspeitos chegaram a fugir em direção ao Museu Nacional após o crime, mas os policiais conseguiram localizar a prender a dupla por conta das roupas, manchadas de sangue.

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Imagens de câmeras de segurança fornecidas por uma empresa privada confirmaram a dinâmica do crime e a autoria por parte dos dois detidos. Ambos foram conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados por tentativa de homicídio.