Óleo na pista provoca engavetamento em tesourinha do Eixão Sul

O derramamento de uma grande quantidade de óleo na pista causou uma sequência de acidentes e complicou o trânsito da capital federal, na manhã deste domingo (24/05). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência na tesourinha de acesso ao Eixão Sul, na região do Plano Piloto.

Ao chegarem ao local, as equipes de resgate se depararam com múltiplas colisões. Uma motocicleta Honda XRE vermelha, um VW Polo preto, uma Mercedes-Benz GLK preta e um Fiat 500 branco estavam parados na via e no canteiro central, após perderem a aderência e derraparem na pista escorregadia.

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Para garantir a segurança dos motoristas e permitir o trabalho das equipes, o trecho foi totalmente bloqueado. Os militares atuaram rapidamente na limpeza da via para retirar o óleo do asfalto e evitar novos acidentes.

Apesar do susto, todos os envolvidos foram avaliados pelos socorristas e estavam conscientes e orientados. Nenhum dos condutores ou passageiros precisou de transporte hospitalar. Até o momento, não há informações sobre qual veículo teria derramado o óleo na pista.