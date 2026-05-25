Pagamento do BTG ao BRB é referente a securitização da dívida ativa do DF

Com o montante recebido pela gestora de investimentos Quadra, o Governo do Distrito Federal (GDF) conseguiu, nos últimos dias, cerca de R$ 2 bilhões dos R$ 8 bilhões necessários para comprovar solidez ao Banco Central. O BTG repassou ao Tesouro do DF R$ 1,017 bi, conforme adiantou a colunista Samanta Sallum na Capital SA desta segunda-feira (25/05).
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O pagamento do BTG é referente a negociações no mercado financeiro da securitização de dívida ativa do DF. Outro montante de R$ 1 bilhão foi pago pela gestora Quadra Capital, como 1ª parcela de um total de R$ 4 bilhões — fruto de uma negociação de ativos do Master, no valor total de R$ 15 bilhões.
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Prestação de contas ao Banco Central
De acordo com os cálculos, da área técnica financeira do governo, até a próxima sexta-feira, dia 29, quando termina o prazo dado pelo BC, o BRB terá já o aporte de, pelo menos, R$ 6 bilhões.
As fontes ouvidas pela colunista acreditam que o Banco Central, ao constatar a captação e ver que há novos aportes encaminhados, vai ter a segurança necessária para a capitalização e solidez do banco público.
Segundo Samantha, representantes do GDF vêm se reunindo com técnicos do BC e também já estiveram com o presidente do Banco Central Gabriel Galipolo.
BRB não desiste de empréstimo
Para capitalizar o BRB, o GDF atua em três frentes: um empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC), a negociação de ativos do Master no mercado financeiro e a securitização da dívida ativa do DF. A primeira alternativa, contudo, travou devido à falta de aval do Tesouro Nacional
"O GDF está buscando outras instituições e pode até conseguir junto a pool de bancos. O próprio mercado financeiro não tem interesse em que o BRB seja liquidado, pois será mais um rombo a ser coberto pelo FGC", afirmou Samanta Sallum.
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