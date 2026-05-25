Pagamento do BTG ao BRB é referente a securitização da dívida ativa do DF

O GDF trabalha com três frentes de ação para capitalizar o BRB: empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC); negociação de ativos do Master no mercado financeiro; e securitização da dívida ativa do DF - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Com o montante recebido pela gestora de investimentos Quadra, o Governo do Distrito Federal (GDF) conseguiu, nos últimos dias, cerca de R$ 2 bilhões dos R$ 8 bilhões necessários para comprovar solidez ao Banco Central. O BTG repassou ao Tesouro do DF R$ 1,017 bi, conforme adiantou a colunista Samanta Sallum na Capital SA desta segunda-feira (25/05).

O pagamento do BTG é referente a negociações no mercado financeiro da securitização de dívida ativa do DF. Outro montante de R$ 1 bilhão foi pago pela gestora Quadra Capital, como 1ª parcela de um total de R$ 4 bilhões — fruto de uma negociação de ativos do Master, no valor total de R$ 15 bilhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Prestação de contas ao Banco Central

De acordo com os cálculos, da área técnica financeira do governo, até a próxima sexta-feira, dia 29, quando termina o prazo dado pelo BC, o BRB terá já o aporte de, pelo menos, R$ 6 bilhões.

As fontes ouvidas pela colunista acreditam que o Banco Central, ao constatar a captação e ver que há novos aportes encaminhados, vai ter a segurança necessária para a capitalização e solidez do banco público.

Segundo Samantha, representantes do GDF vêm se reunindo com técnicos do BC e também já estiveram com o presidente do Banco Central Gabriel Galipolo.

BRB não desiste de empréstimo

Para capitalizar o BRB, o GDF atua em três frentes: um empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC), a negociação de ativos do Master no mercado financeiro e a securitização da dívida ativa do DF. A primeira alternativa, contudo, travou devido à falta de aval do Tesouro Nacional

"O GDF está buscando outras instituições e pode até conseguir junto a pool de bancos. O próprio mercado financeiro não tem interesse em que o BRB seja liquidado, pois será mais um rombo a ser coberto pelo FGC", afirmou Samanta Sallum.