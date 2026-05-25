Endereços do Lago Norte e São Sebastião ficam sem energia nesta segunda (25)

Endeerços do Lago Norte e São Sebastião terão interrupção programada de energia nesta segunda-feira - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores de áreas do Lago Norte e de São Sebastião terão o fornecimento de energia elétrica temporariamente interrompido nesta segunda-feira (25/5) para a realização de serviços programados na rede elétrica. Segundo a Neoenergia, os desligamentos são necessários para garantir a segurança das equipes responsáveis pelos trabalhos e da população durante a execução das atividades.

No Lago Norte, a suspensão do fornecimento ocorrerá das 10h às 16h, no Setor de Mansões Lago Norte, Trecho 7, onde será realizado o serviço de poda de árvores.

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Já em São Sebastião, o desligamento está previsto entre 9h e 15h, na região do São José, Quadra 24. No local, as equipes atuarão em serviços de melhoria e modernização da rede elétrica.

Além das interrupções programadas, o fornecimento de energia pode ser afetado em outras regiões do Distrito Federal por ocorrências não previstas. Nesses casos, a orientação é que os consumidores entrem em contato com a distribuidora pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva ou de fala podem utilizar o canal de atendimento pelo número 0800 701 01 55, desde que façam uso de aparelho adaptado para esse tipo de comunicação.