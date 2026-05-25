Semana começa com nebulosidade e tempo fresco; não há previsão de chuva

Bom dia, Brasília! Dia será de temperaturas amenas no DF - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Bom dia, brasiliense! Quem levantou cedo nesta segunda-feira (25/5) precisou caprichar no casaco. Isso porque as temperaturas começam a baixar e a nebulosidade contribui para o tempo mais ameno. Apesar do friozinho, o sol deve dar as caras ao longo da manhã, mas sem calor intenso. Até o momento, não há previsão de chuvas para hoje.

No Distrito Federal, a mínima foi de 16°C e a máxima deve bater os 27ºC. Já a umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é que o tempo seco e as temperaturas máximas subam no decorrer da semana, enquanto as mínimas devem permanecer na faixa dos 16°C e 17°C.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Mesmo com a queda na umidade, ainda não há alerta relacionado à seca. Há, inclusive, a previsão de chuvas fracas para o fim da semana. No geral, são esperadas temperaturas mais baixas de noite e de manhã, e calor durante as tardes", avisa Danilo Siden, meteorologista do Inmet. Bom trabalho e boa semana!