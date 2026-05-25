Desaparecimentos no DF crescem 11,7% nos primeiros quatro meses do ano

Apesar do aumento no volume de denúncias, os índices de resolução de casos no Distrito Federal seguem elevados - (crédito: Divulgação/SSP-DF)

Os registros de pessoas desaparecidas no Distrito Federal tiveram uma alta de 11,7% nos primeiros quatro meses de 2026 em comparação com o mesmo período do ano passado. Entre janeiro e abril, a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) contabilizou 790 ocorrências, contra 707 registradas no mesmo período de 2025. O avanço mantém a tendência de crescimento observada nos últimos três anos, quando as notificações saltaram de 2.073 casos, em 2023, para 2.306, em 2025.

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Para frear essa escalada e dar resposta rápida aos casos envolvendo menores de idade, a SSP-DF lançou, nesta segunda-feira (25/5), a campanha “Reencontrar”. A iniciativa é focada na conscientização, prevenção e agilidade na busca por crianças e adolescentes na capital. O lançamento marca o Dia Distrital das Crianças Desaparecidas e abre a Semana de Mobilização Distrital sobre o tema, ambas as datas instituídas por decreto no ano passado.

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Os dados consolidados de 2025 revelam que crianças e adolescentes representam quase um quarto de todos os desaparecimentos no DF. De acordo com o balanço, os jovens de 12 a 17 anos responderam por 21% das ocorrências, enquanto a faixa de 0 a 11 anos representou 3%. O perfil predominante muda drasticamente conforme a idade: entre os menores de 18 anos, as mulheres são a maioria absoluta (63%). Entre os adultos, que concentram o maior volume de registros, a predominância é masculina (72%).

Apesar do aumento no volume de denúncias, os índices de resolução de casos no Distrito Federal seguem elevados, embora venham registrando uma leve queda anual. Em 2023, a taxa de localização de pessoas foi de 99%, oscilando para 98% em 2024 e fechando 2025 em 96%. A SSP-DF ressalta que muitos indivíduos localizados retornam para casa por conta própria ou com ajuda de parentes que, frequentemente, esquecem de notificar a polícia, o que gera atrasos na atualização das estatísticas oficiais.

Como parte do pacote de políticas públicas para enfrentar o problema, o Governo do Distrito Federal (GDF) aposta em ferramentas tecnológicas e de comunicação integrada. Entre as principais ações estão o monitoramento por câmeras com reconhecimento facial e a adesão ao sistema Alerta Amber, uma parceria com a empresa Meta que envia avisos imediatos para smartphones quando uma criança desaparece. Além disso, o protocolo "Sinal de Busca Imediata" conecta rapidamente mais de 30 agências públicas em torno de um mesmo caso.

O registro de um desaparecimento pode ser feito de forma imediata em qualquer delegacia física da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ou por meio da Delegacia Eletrônica na internet. As autoridades reforçam que não é necessário esperar 24 horas para relatar o sumiço. Para situações de emergência, a população deve ligar para o 190 da Polícia Militar, ou utilizar o Disque-Denúncia 197 da Polícia Civil para fornecer informações anônimas.

