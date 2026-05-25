Mulher é sequestrada por falso flanelinha na Asa Sul e consegue fugir

Durante 30 minutos, uma mulher viveu momentos de terror ao ser sequestrada por um homem que se passou por flanelinha. A vítima foi abordada dentro do carro, na 506 Sul, rendida com uma faca e obrigada a dirigir sob ameaça por várias regiões do DF. O caso ocorreu na tarde desse domingo (24/5).

Próximo ao Aeroporto de Brasília, no balão de acesso à Vila Telebrasília, o autor ordenou que a mulher parasse o carro. Ela aproveitou a oportunidade e desceu do veículo. Segundo a polícia, o homem tentou persegui-la com a faca, mas hesitou ao perceber que outros motoristas intervieram na ação. O suspeito fugiu em direção à área de mata fechada.

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As equipes da Polícia Militar iniciaram uma operação de busca na região que durou cerca de três horas. Após o cerco policial, o homem foi localizado e interceptado no Lago Sul, quando tentava retornar em direção ao aeroporto.

O autor ostenta vasta ficha criminal por delitos de tentativa de homicídio, roubo, estupro, cárcere privado e posse de entorpecentes. Na mochila dele, os PMs encontraram as roupas usadas no crime, os óculos e todos os pertences subtraídos da vítima (incluindo dois celulares). A 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) investiga o caso.

