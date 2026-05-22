Morre, aos 79 anos, o primeiro professor de educação física da Rede Sarah

Morreu, nessa quinta-feira (21/5), Oscar José Oliveira Rodrigues de Almeida, 79 anos, o primeiro professor de educação física da Rede Sarah Kubitschek. Natural de Colina, em São Paulo, Oscar não resistiu a complicações do pós-cirúrgico após uma fratura no fêmur, informaram familiares. O professor estava internado no hospital Sarah Kubitscheck, local onde trabalhou por 25 anos.

Primeiro professor de educação física da Rede Sarah Kubitschek, Oscar marcou gerações com seu trabalho, dedicação e humanidade. "Foi por meio dele que muitos paratletas, como Carla Maia e Estevão Lopes, se destacaram em quadras e piscinas. Mais do que um profissional exemplar, Oscar era um incentivador da vida, da superação e da alegria", destacam familiares.

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O velório ocorrerá às 13h neste sábado (23/5), no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul.