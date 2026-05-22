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Tráfico de drogas

Traficantes usavam carteiras de cigarro e árvore para esconder entorpecentes

As drogas eram guardadas em raízes de árvores e entregues posteriormente aos usuários. Dois homens foram presos pela PCDF na noite da quinta-feira (21/5)

A operação começou após denúncias anônimas sobre a venda constante de entorpecentes - (crédito: Polícia Civil do Distrito Federal/Divulgação)
A operação começou após denúncias anônimas sobre a venda constante de entorpecentes - (crédito: Polícia Civil do Distrito Federal/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu dois homens em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa quinta-feira (21/5), no Recanto das Emas. A ação foi conduzida pela Seção de Repressão a Drogas da 27ª Delegacia de Polícia. Segundo o delegado Alexandre Godinho, chefe da 27ª DP, os suspeitos vendiam porções de skunk e cocaína em um ponto improvisado atrás de uma parada de ônibus, na quadra 201 da região conhecida como Bolsão, área de forte movimentação comercial.

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A operação começou após denúncias anônimas sobre a venda constante de entorpecentes ao lado de uma distribuidora de bebidas. Para monitorar os investigados sem chamar atenção, o chefe da unidade atuou disfarçado de pedestre. Durante a vigilância, os policiais registraram o momento em que um dos suspeitos, J.G.A.B., 24, retirava drogas escondidas em carteiras de cigarro sob uma pedra no gramado e entregava os entorpecentes a usuários.

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O segundo investigado, W.C.C., 32, utilizava a raiz e o caule de uma árvore para esconder as porções, segundo a polícia. Ele também foi flagrado fazendo entregas no local. Na abordagem, os agentes apreenderam 20 porções de skunk, 15 porções de cocaína, R$ 90 em espécie, dois celulares e uma faca com vestígios de drogas. Os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 22/05/2026 11:12
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