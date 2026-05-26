Tradicional festa junina do Lar dos Velhinhos será neste fim de semana

O Lar dos Velhinhos Maria Madalena do Núcleo Bandeirante promove, nesta sexta-feira (29/5) e neste sábado (30/5), mais uma edição de sua tradicional Festa Junina, reunindo cultura popular, música, alegria e solidariedade em benefício da instituição, que há 46 anos realiza um importante trabalho social junto à comunidade. Atualmente, o instituto atende mais de 100 idosos e 180 crianças, oferecendo acolhimento, cuidado e apoio social por meio de diversos projetos e ações permanentes.

A programação da festa promete animar o público com apresentações culturais, comidas típicas, brincadeiras e muita música. Um dos destaques será a apresentação das quadrilhas formadas pelos idosos e pelas crianças atendidas pela instituição, além da participação especial da quadrilha Se Bobiar A Gente Pimba.

O evento contará, ainda, com shows ao vivo das bandas e artistas Banda Imagem, Banda In Family, Edu Mascarenhas e o animado Trio Forró e Tal, garantindo muito arrasta-pé durante os dois dias de festa. Além das festividades, será realizado um bazar beneficente de roupas e móveis, cuja renda será revertida para ajudar nos custos de manutenção da instituição e na continuidade dos projetos sociais.

A organização reforça que é proibido o consumo de bebidas alcoólicas no evento, proporcionando um ambiente familiar, acolhedor e seguro para todos os participantes. Mais que uma celebração tradicional, a Festa Junina do Lar dos Velhinhos Maria Madalena representa uma oportunidade de fortalecer a solidariedade e contribuir diretamente para a continuidade de um trabalho social que transforma vidas há décadas.