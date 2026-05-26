Mostra de Literatura chega à Ceilândia com programação gratuita

A 12ª edição da Mostra de Literatura inicia sua programação em Ceilândia reafirmando o compromisso com a democratização do acesso à cultura, a valorização da literatura periférica e a promoção da inclusão social no Distrito Federal. Com atividades gratuitas, o projeto reúne escritores, artistas, educadores e agentes culturais em uma programação que integra literatura, música, poesia, debates, contação de histórias e performances artísticas.

Além de Ceilândia, haverá programação no Sol Nascente e Cidade Estrutural, fortalecendo a bibliodiversidade e ampliando o alcance da produção literária periférica do DF. A Mostra ainda conta com podcast e videocast próprios, que vêm ampliando o alcance do projeto nas plataformas digitais, com episódios que somam milhares de visualizações no YouTube e fortalecem o debate sobre literatura, cultura e inclusão social.

A abertura terá a participação de nomes como Antônio Leitão, Marcelo Cuhexê, Andrey do Amaral, Débora Cristina, Charles Roberto, Adma Oliveira, entre outros convidados.

Realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a Mostra de Literatura se consolida como uma importante iniciativa artístico-cultural do DF, especialmente pela atuação em territórios periféricos e pelo desenvolvimento de atividades voltadas à inclusão de pessoas com deficiência

Toda a programação presencial contará com acessibilidade em Libras, audiodescrição e espaços adaptados para pessoas com mobilidade reduzida e corpos não homogêneos.

“Iniciamos por Ceilândia porque é uma cidade periférica cuja potência cultural converge dentro deste projeto. A literatura pulsa na cidade e queremos valorizar leitores, artistas e produtores culturais locais”, destaca Antonio Leitão, escritor com deficiência visual e morador da região.

O projeto também dialoga com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente nas áreas de combate à pobreza, redução das desigualdades e promoção da educação de qualidade. Atualmente, a Mostra de Literatura é o único projeto cultural do Distrito Federal certificado pelo Instituto Selo Social pela aplicação efetiva dos ODS em suas ações.

Segundo Andrey do Amaral, um dos curadores da iniciativa, a proposta é utilizar a arte como ferramenta de transformação social. “A Mostra tem um propósito inclusivo e atua junto às comunidades periféricas com atividades voltadas às pessoas com deficiência. A curadoria prioriza artistas cuja produção cultural também representa uma forma de ativismo social”, afirma.

Serviço:

12ª Mostra de Literatura

· 30 de maio de 2026 | das 9h às 11h45 - Centro Espírita Boa Árvore Módulo K – Área Especial, QNM 30 – Ceilândia Norte, entrada gratuita.