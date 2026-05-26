Brasil não avança pois pessoas "sem compromisso" são eleitas, diz Lula

"O povo pobre trabalhador é tratado como invisível. Ninguém quer enxergar. Só na época da eleição é que pobre vira importante", disse Lula - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta terça-feira (26/5), sem citar nomes, que o Brasil “não fica bom porque, de vez em quando, a gente elege alguém que não tem nenhum compromisso com nada”.

As falas ocorreram durante a cerimônia para entregar unidades do Minha Casa, Minha Vida em Manaus (AM).

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“São pessoas que exercem um mandato de presidente, pessoas que nunca conversaram com vocês, que nunca viram vocês e estão pouco ligando para o povo pobre. Porque o povo pobre trabalhador é tratado como invisível. Ninguém quer enxergar. Só na época da eleição é que pobre vira importante. Na época da eleição, o pobre é mais importante que o rico porque o pobre é maioria e tem voto”, observou Lula.

O presidente reforçou que o disparo em massa de fake news é uma preocupação, e criticou mais uma vez o uso de inteligência artificial (IA) durante o pleito.

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“É importante que vocês saibam que, na hora de decidir o destino desse país, dessa cidade e desse estado, vocês têm que se comportar com muita maturidade e seriedade. Não dá para continuar acreditando em mentira. Não dá pra acreditar em mentiras contadas 24 horas por dia no celular", disse o chefe do Executivo.

“Como é que as pessoas são enganadas 24 horas por dia? É importante que a gente tenha a capacidade de saber a mensagem que está recebendo, saber distinguir o que é verdade do que é mentira. Porque, agora, inventaram a inteligência artificial, que é muito boa para saúde, para educação, para ciência e tecnologia, para muita coisa. Mas, eu acho que não presta para a eleição”, disse.

Entrega de casas

Lula afirmou, a menos de cinco meses da eleição, ser o presidente que “mais entregou casas no Brasil”, e reclamou novamente que, ao assumir o governo, encontrou “milhares de casas paralisadas”.

“Nós tivemos que refazer projeto, licitação, preço, saber se a estrutura da casa estava compatível com a continuidade da casa. E leva mais tempo do que construir projeto e fazer casa nova. A gente não só recuperou as casas, como nós vamos contratar, até o final deste ano, mais 3 milhões de casa para o povo brasileiro”, prometeu Lula.

Com o curto período até o pleito, Lula reforçou a agenda nos estados, com diversas entregas e novas medidas, como o pacote contra o crime organizado e a subvenção da gasolina, ambos temas relevantes na corrida ao Planalto.