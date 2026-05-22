Mostra de Literatura leva leitura e arte à Ceilândia neste sábado (23/5)

Com o objetivo de incentivar a leitura em regiões periféricas e promover o acesso aos livros nas comunidades, a 12ª edição da Mostra de Literatura inicia sua programação neste sábado (23/5), na Igreja de Deus, em Ceilândia Norte. Com entrada gratuita, o projeto reúne artistas, escritores, educadores e agentes culturais em uma agenda de performances artísticas e contação de histórias. A iniciativa também realizará ações no Sol Nascente e na Cidade Estrutural, além de disponibilizar episódios de podcast nas plataformas digitais.

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Segundo Andrey do Amaral, idealizador e produtor do projeto, a periferia do Distrito Federal ainda carece de eventos literários e é urgente a necessidade de promover e incentivar a leitura, a contação de histórias, a escrita de textos e os recitais poéticos nessas regiões. “Nosso propósito maior é que a leitura seja uma opção de lazer para crianças e adolescentes. Que eles percebam o livro como um momento de alegria e encantamento, como se estivessem ouvindo uma música dançante ou assistindo a um filme comovente.”

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Reconhecida com o selo de Educação de Qualidade dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a mostra é uma experiência literária coletiva em que o público é um participante ativo na contação de histórias. “Isso gera pertencimento e multiplicação das práticas literárias na escola, na rua onde moram e em família. O impacto é de gente lendo não por obrigação, e sim por opção, por escolha”, destaca Andrey.

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Com a intenção de utilizar a arte como ferramenta de transformação social, em 2025 foi criado o podcast Mostra de Literatura, que reúne mais de 200 mil visualizações no YouTube. O programa aborda assuntos voltados ao universo da leitura, das bibliotecas, da contação de histórias, além de outras linguagens culturais relacionadas ao livro, como cinema, música e teatro. Além disso, o projeto recolhe alimentos e cestas básicas para doação a famílias em situação de vulnerabilidade. “Alimentamos o corpo e a alma. Atualmente, nossa proposta é mais social do que mercadológica”, destaca o produtor

Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF), o evento teve sua primeira edição oficial em 2013, com bate-papos literários em escolas, bibliotecas e organizações da sociedade civil. “Antes da Mostra, eu já me reunia com amigos para debatermos e divulgarmos livros que gostamos de ler. Algo despretensioso, mas que foi tomando um vulto a cada ano”, expõe o produtor.

O evento conta com acessibilidade em Libras, audiodescrição e espaços adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. A programação completa do evento pode ser acompanhada pelo Instagram @mostradeliteraturadf.

Serviço

12ª Mostra de Literatura

Neste sábado (23/5), às 18h, na Igreja de Deus (QNM 20/22) e dia 30 de maio, das 9h às 11h45, no Centro Espírita Boa Árvore (QNM 30). Entrada gratuita. Classificação livre.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel