Mulher esfaqueada e morta por ex no Areal é identificada; veja quem é

Com Gabriela Cidade*

A mulher assassinada pelo ex-companheiro no Areal foi identificada como Loide Vilene Alves dos Santos Guedes, 30 anos. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (26/5), por volta de 1h30, na área conhecida como Curral. O autor, identificado como Daniel Luiz Magalhães, 41, foi preso pela Polícia Militar.

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Loide era conhecida na região como "chaveirinho" e, segundo populares, vivia em situação de rua. Ainda de acordo com moradores, autor e vítima mantiveram um relacionamento curto e eram flagrados, constantemente, brigando, inclusive com outros moradores de rua. A Polícia Militar informou que o autor tinha registro, no 17º Batalhão, de duas ocorrências de porte de arma branca — uma em maio de 2025 e a outra em janeiro deste ano, quando foi feito um termo circunstanciado e ele acabou liberado.

Dinâmica

Por volta de 1h, vizinhos escutaram gritos da vítima e presenciaram o episódio violento. Os PMs do 17º Batalhão foram acionados via 190 para atender à ocorrência de esfaqueamento e, ao chegarem ao local do crime, na via pública, encontraram uma mulher caída no chão, com ferimentos e sangramento grave. O solicitante repassou as características físicas do autor do crime, o que permitiu que os militares localizassem, nos arredores, o indivíduo com as mesmas roupas. Ele carregava uma faca com manchas semelhantes a sangue.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, Daniel relatou ter mantido um relacionamento amoroso com a vítima por alguns meses. Ainda segundo ele, após uma discussão que o teria ofendido, ele esfaqueou a ex-companheira. As autoridades o encaminharam à 21ª Delegacia de Polícia para que sejam tomadas as providências cabíveis.

No local, Loide foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga, mas faleceu na unidade.